英媒：中英美聯手探火 成都出首相套餐

2013年12月10日

圖像加註文字， 英國大學和科學部部長表示有信心促成與美國和中國聯合送宇航員登陸火星項目

英國報紙12月10日在有關中國和東亞報道中，除朝鮮大清洗外，還報道了英國官員希望促成美中合作登陸火星，以及成都餐館在英國首相訪問後推出新套餐的消息。

英美中聯合探火

《金融時報》報道說，最近隨卡梅倫首相訪華的英國大學與科學部部長戴維·威勒茨在回國後表示，他有信心看到英國、美國和中國在人類登陸火星的項目上展開合作，並在2030年之前將宇航員送到紅色行星的表面。

威勒茨說：「如果想要促成大國合作，這種至少需要二、三十年凖備時間的項目最合適不過。」

「況且火星登陸項目規模非常龐大，也可能需要全球性合作。」

威勒茨指出，中國的宇航計劃很具體，探月之後還計劃送一名很可能是女性宇航員登月，然後再瞄凖火星。

他表示英國非常願意與中國展開太空技術合作，特別是充分利用英國在機械手和機器人方面的技術優勢。

「我們得到美國伙伴的信賴，同時也是歐洲宇航局項目的積極參與者，現在我們也開始和中國方面展開了合作，」他說。

他因此認為有信心看到英國成為未來英美中火星探索項目的「核心」。

首相套餐888

圖像加註文字， 最近卡梅倫首相訪華期間，除了品嚐成都火鍋之外，還特地在杜甫草堂品茶

川菜近年來隨著大量中國學生湧入，正成為英國中餐業最熱門新寵； 而英國首相卡梅倫最近訪華期間特地在成都一家火鍋店品嚐紅油麻辣火鍋，似乎也為這家火鍋店徒增促銷亮點。

《每日電訊報》報道稱，英國首相前腳走，香天下火鍋店隨即便推出了標價888元（約89英鎊）的「首相套餐」——全盤介紹英國首相卡梅倫造訪當日點食的餐譜。

卡梅倫一行儘管勇於嘗試正宗紅油麻辣火鍋，但是畢竟基於文化原因未敢下箸諸如豬腦、兔腎之類的特色菜，因此所點菜樣多為時鮮菜蔬，除香菜丸子外幾乎全素。

據店家稱，卡梅倫一行六人一餐共消費877元：菜餚436元、包間100元、餐巾紙6元、酒水335元。 六人一餐供飲用2升雪花啤酒。

另據當地媒體報道稱，近日香天下的生意火紅，特別是要求訂英國首相一行包間的顧客很多。

據稱店家還表示，如果需要曾為英國首相服務過的服務員服務，需要另外加價1000元。

平壤宮廷大戲

圖像加註文字， 英媒廣泛報道和分析了金正恩鐵腕清洗佐政姑父張成澤的消息

除上述有關英中交流的報道之外，英國各大報紙也均篇幅不一地繼續分析與報道了朝鮮統治者金正恩當眾逮捕姑父以及鐵腕清洗的「宮廷戲」。

《每日電訊報》稱，年僅30的金正恩看來羽翼豐滿，最近兩年已經連續清洗掉數名軍政元老；而電視上播放張成澤當眾被捕鏡頭更是朝鮮「史無前例」的大手筆。

《泰晤士報》和《金融時報》稱平壤上層大清洗使得外界對朝鮮局勢穩定程度擔心；分析還分別指出，金正恩高調清洗姑父目的在於震懾元老，宣告新君臨朝。

《衛報》主要報道了朝鮮全面消除張成澤「存在痕跡」的消息，並表示張的兩名親信可能已經被槍決，而另一名貼身隨從可能已經潛逃中國尋求避難。

《獨立報》稱張成澤「被消失」主要是因為他輔助幼主的歷史使命已經完成。