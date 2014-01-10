英媒：北京打擊豪宴未料遏制通貨膨脹

Image caption 中國遏制豪宴起到了遏制通膨作用。

《金融時報》報道說，北京持續打擊豪華消費，沒想到起到了控制通貨膨脹的意外效果。

報道說，食品價格是中國通貨膨脹最大的推手，通常到了年底，中國官員和國企為員工和客戶大擺豪宴。但中國領導人習近平上台後下令官員減少浪費。

一些人預計這些反腐措施過一陣子就會放鬆，但沒料到越收越緊。就連中國的私營企業也減少了豪華消費，這一趨勢估計將延續到了中國馬年春節。

這一措施收到意想不到的遏制通貨膨脹的效果。中國消費價格指數11月份從3%下跌到2.5%，食品價格指數11月份從5.9%下跌到了4.1%。

此外，央行持續收緊銀根，也抑制了通膨。

釋放勞教者

《每日電訊報》報道說，中國好像兌現了承諾，釋放了成千上萬未經審判就關押拘禁的勞教人員。

該報記者連續走訪了北京郊區六大臭名昭著的勞教所，發現其中四所已經關閉，牌子也摘掉，剩下兩個一個被改造成戒毒所，另一個改造成監獄。

而媒體對中國各地的採訪也證實了中國兌現了廢止毛澤東時代勞教做法的承諾。

曾經在勞教所關押的前勞教人員介紹了他們受到過的各種不人道待遇。

排污權交易

路透社報道說，中國正試圖建立全國性的排污權有償使用和交易系統，利用市場機制來幫助清潔環境。

中國環境保護部部長周生賢在周五（1月10日）表示，要完善排污許可制度和企事業單位污染物排放總量控制制度，研究制定有關管理辦法，研究成立國家排污權交易中心。

中國各省市本周也承諾將空氣污染減少5%的目標，中央則表示將建立評估體系。

中國學者評論說，目前在中國的排污權交易尚非完全市場行為，而更類似交錢排污。而且目前現在只是有幾個試點。

（撰稿：立行 責編：顧垠）