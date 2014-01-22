英媒：中國紅色太子調查給西方銀行敲響警鐘

圖片版權 Getty Image caption 英屬維爾京群島有大量中國權貴的離岸公司和資產信託

總部設在美國的「 國際調查記者同盟」（ICIJ）最新發佈的有關中國領導人近親海外秘密資產的 調查報告稱，「至少有五名現任或前任中共中央政治局常委的親屬在英屬維爾京群島和庫克群島等離岸金融中心持有離岸公司」，「其中包括現任國家主席習近平、前任國務院總理溫家寶及李鵬、上屆國家主席胡錦濤以及已故領導人鄧小平」。

周三（1月22日）數家英國媒體報道了這一調查結果，提到西方大銀行和國際會計事務所在其中扮演的關鍵角色並稱調查給西方金融機構敲響了警鐘。

《衛報》報道說，調查揭示了西方金融機構充當中間人，為中國投資者在英屬維爾京群島、薩摩亞群島等離岸金融中心開設資產信託和公司。其中瑞銀集團幫來自中國大陸、香港和台灣的客戶建立了超過325個此類公司、國際會計事務所普華永道幫助同一類客戶建立了至少274個。

《衛報》還評論說，作為離岸金融中心，英屬維爾京群島拉攏中國權貴富豪的做法可能會令英國感到尷尬。維爾京群島是英國海外屬土，雖然其在很大程度上運作獨立，但英國政府對其仍負有一定責任。

《每日電訊報》報道說，周三「國際調查記者同盟」的網站在中國大陸受到封閉，無法登陸。

警鐘

《路透社》對中國領導人親屬離岸秘密資產的調查報告評論說，西方銀行今後的監管麻煩很可能來自中國。

文章說，過去一段時間來對金融機構運作的審查大部分集中在發達國家，特別是美國。但隨著越來越多中國人了解到該國最高領導人近親擁有巨額離岸資產，西方銀行將會面臨日益嚴重的監管危機。

儘管中國對資金流動名義上有著嚴格控制。但近年來巨額資金不斷流向海外。澳門賭場的一擲千金，從香港到舊金山房地產價格的飆升以及西方名校越來越多的中國學生都顯示，有錢的中國人有辦法把大量資金挪往海外。

路透社的文章說，到目前為止，中國當局對制止資金外流似乎興趣不大。但情況很快就可能會變了。中共正在調查數名高官的貪腐問題。如果貪官的黑錢流向了海外，那麼西方的那些銀行和會計公司很可能會發現它們也成為調查的對象。

到時，中國金融監管當局很容易就會拿一個國際銀行作為打擊的靶子。

英國媒體的幾篇相關報道都強調，並不是說離岸公司及其持有權和帳戶一定是非法的。離岸公司也可以成為中國合法企業在海外經營的一個重要工具。

不過路透社警告說，監管當局的態度可以很快變化。最近幾個月中國監管當局已經因為嬰兒配方奶粉價格操縱問題懲罰了西方公司，中國監管當局也正在因醫藥賄賂調查葛蘭素史克。

雖然這些公司的做法可以說是行業內的潛規則，被調查的公司也絕不是唯一有這種行為的公司。但當監管當局開始打擊時,「別人都這樣做」就很難用來辯護了。

（撰稿：李莉 責編：顧垠）