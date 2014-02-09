英媒：中國是制止獵取象牙的關鍵

圖片版權 AP Image caption 被沒收的非法象牙

英國的《獨立報》和《衛報》2月9日均已不同篇幅報道和分析了偷獵象牙貿易內幕，以及中國作為主要消費國在制止導致非洲象和犀牛瀕臨滅絕的非法象牙及犀角交易方面能起到的關鍵性作用。

《獨立報》首先表示，野生動物保護組織以及包括英國王儲查爾斯王子和威廉王子在內的國際知名動物保護活動人士均對中國政府能派代表參加本周即將在倫敦舉行的國際反象牙貿易大會感到興奮。

「文化大革命」

文章指出，野生非洲象和犀牛瀕臨滅絕的很大原因是中國和越南民間對象牙和犀角的需求。

周四（2月13日）即將在倫敦舉行的國際大會還將有深受偷獵影響的乍得、加蓬、博茨瓦納和坦桑尼亞等非洲諸國政府代表出席。

大會旨在商討如何加強打擊偷獵行為，以及如何通過「公平、有效」的方法幫助受害國恢復和維持自然生態系統。

分析認為，追根溯源，解決非洲象和犀牛瀕臨滅絕危機的辦法關鍵在於中國的崇尚象牙文化需要一次「文化大革命」。

圖片版權 AP Image caption 原NBA球員姚明成為野生援助組織（WildAid）在中國的反偷獵象牙形像大使

很多與會者繼續呼籲，在力爭消滅非法交易同時，也必須徹底消除「合法貿易」，否則非法貿易總會有保護傘和棲身地。

文章認為，儘管一下子改變中國人數百年來的崇尚象牙文化不容易，但是能有中國政府代表團參加會議本身就是值得歡迎的意義重大的一步。

七成象牙流向中國

與《獨立報》主要評論與分析的角度不同，《衛報》報道則希望以具體數據警示世人。

每年約2.5萬頭非洲象成為偷獵象牙的犧牲品； 很多偷獵行為由黑社會操控； 約七成非法象牙最終賣到中國。

文章同時指出，只要象牙交易還存在，不論是「合法」還是「非法」，都對非洲瀕危動物的繼續生存構成嚴重威脅。

文章引述動物保護人士的話說，儘管眾多西方已開發國家將在此次大會上承諾加大援助非洲國家打擊偷獵的努力，但其實人們真正關注的是作為主要象牙和犀角消費國的中國代表將持何種態度。

保育人士認為，只要消費市場存在，要消滅偷獵大象和犀牛的犯罪就難上難。

不過，報道注意到包括姚明在內的一些中國著名運動員已加入到反對非法貿易的公關宣傳活動中，勸說人們不要購買象牙製品。

（編譯：晧宇 責編：路西）