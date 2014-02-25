英媒看中國：吳貴軍案體現中國勞運的力量

圖片版權 Getty Image caption 《金融時報》：中國哦工人發現爭取權利不需要官方認可工會的支持。

《金融時報》分析文章將中國當局審判勞工權利人士吳貴軍的情況形容成「勞工運動的小小勝利」。

中國勞工權利活動人士吳貴軍被控「聚眾擾亂公共場所秩序」。《金融時報》發自北京的署名文章描寫2月17日在深圳寶安人民法院開庭當天，法官突然宣佈檢察官無法前來，庭審取消，在法庭造成「一陣騷動」。

不需官方工會

文章報道說，接下來吳貴軍家人和同事在法庭的舉動，不但迫使法官立即安排庭審、而且換了更大的審判庭，以便容納更多的人旁聽。

文章評論說，這顯示中國民間「勞工維權運動的力量已經超越了官方所認可的中華全國總工會」。

文章介紹，吳貴軍原先工作的工廠因為老闆打算搬遷到勞動力更便宜的內陸地區，但是不願付給員工法定的賠償，吳貴軍則是因為帶頭抗議示威而被逮捕。

作者米強指出，世界金融危機造成中國出口疲軟，但是勞工成本卻快速上揚。2010年，廣東一間日資汽車工廠工人以罷工爭取到大幅度加薪。

他說，這顯示中國的勞工不需要「中華全國總工會」的支持，一樣能夠把勞工們組織起來。

不過，米強也說，雖然有了這樣的「勝利」，但是勞運人士知道當局不會以「不起訴或者無罪」放過吳貴軍，吳貴軍的支持者說「如果被判刑9到10個月，就是非常好的結果了」。

中國老師比較好

《每日電訊報》報道說，英國教育次長特魯斯說，中國老師的教學比英國老師的教學「有效」。

該報道稱，特魯斯應該引進她所稱的「上海教學方式」來「改進英國的學校」。

正在中國訪問的特魯斯說，已經有50名教數學的英國老師到上海學習中國的教學方式，並說中國的老師追蹤學生的發展，以確保他們了解學生的困難。

經濟合作與發展組織OECD最近的調查顯示，上海的學校是全球表現最佳的學校，學生們在閱讀、算術和科學方面都拿下第一，而英國則是排名第26。

特魯斯並說，德國與波蘭已經把遠東的教育方式融合進自己的課程和課表，而英國學生在算術方面的表現則是她所說的「停滯不前」。

不過報道也說，美國哈佛大學布魯金斯研究所懷疑OECD的報告，質疑許多到上海就業的農民工的孩子必須回到鄉下讀書，所以此一結果並不準確。

但是特魯斯認為不應該接受這種說法，不然就是「自己開自己的玩笑」，她說她是親眼所見，看到了「高質量的教學」。

特魯斯強調「我們不能把時間花在解釋有何不同之上，我們應該看這些國家的成功之處，然後用在自己的國家」。

解放軍不再「碎磚破瓦」

《泰晤士報》的一篇報道說，中國的人民解放軍將不再進行「頭開紅磚」等硬氣功表演，未來要專注在真正的作戰訓練上。

該報道說，根據中國最大的軍方報紙，不應該再繼續以木棍擊背、手掌劈磚作為士兵的訓練。

這篇報道形容。多年來解放軍尤其是特種部隊的這種訓練，看起來「非常壯觀」，頭上頂著三層磚塊的士兵站立著，磚塊被大錘擊碎的時候還紋風不動。

報道引述北京軍區特戰旅旅長張愛軍的話說「打仗不是表演，部隊訓練必須緊貼作戰實際。」

（撰稿：威克，責編：李莉）