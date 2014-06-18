英媒：李克強，中國來的「收銀機」

圖片版權 AFP Image caption 李克強訪問英國，簽訂140億英鎊協議。

中國總理李克強訪問英國，簽訂140億英鎊協議成為英國各報紙的關注焦點。

《泰晤士報》說，中英兩國在能源和基礎建設等方面的合作進入一個新時代，中國可以設計並運行英國下一代的核電站。

報道說，在核能方面進一步的合作能為英國企業帶來數億英磅的商機，但也讓人擔憂其安全。

《泰晤士報》政治事務記者特勒內曼在署名的政治諷刺文章上說，李克強的英語拼音名字（Ke-qiang）聽起來很像英語裏形容「收銀機」發出的聲音（Ker-ching），而這個字也正好符合他來英國訪問的主旋律。

特勒內曼還說，卡梅倫在唐寧街首相府以午宴款待「收銀機先生」（Mr Kerching），但凖備餐點的竟然是曼徹斯特的一家中國餐館，她開玩笑的說，「請中國人在英國吃中國菜？難道我是唯一一個覺得奇怪的人嗎？」

《衛報》評論說，中英簽訂協議的兩個最大的爭議點就是：允許中國企業擁有並營運中國設計的核電站，允許中國企業建造並營運鐵路線。

《衛報》記者克雷斯在一篇政治諷刺文章中形容說，大門打開，走進來了英國最重要的一個人，卡梅倫緊跟其後。140億英鎊大概只是中國的零頭，但對英國而言卻是巨大的商貿協議。

他說，卡梅倫為李克強凖備了紅地毯式的待遇，對他有求必應，先是同意讓李克強與女王會面，然後又快速通過中國富豪的簽證，李克強此行訪問輕鬆愉快，笑口常開，「和中國領導人應該表現的行為舉止完全不同」。

蘇格蘭獨立

李克強在英國就蘇格蘭獨立公投發表看法，也是英國各大報紙關注的焦點。

《每日電訊報》報道，李克強在和卡梅倫的聯合記者會上回答記者提問時說，中國希望看到一個「強盛、繁榮以及統一的聯合王國」。

文章評論道，李克強的發言對蘇格蘭首席部長，蘇格蘭民族黨領導人薩蒙德又是一次打擊。

支持蘇格蘭獨立的陣營批評中國說，「蘇格蘭人民和中國人民不一樣，我們擁有自由和民主，能夠在9月18日投票決定我們國家的未來。」

《金融時報》的報道稱，李克強是過去幾天以來第四位質疑蘇格蘭獨立的國際領袖級人物，在他之前，奧巴馬、教宗方濟各和希拉里·克林頓都表示不支持蘇格蘭獨立。

中國養老院

《金融時報》刊登了一篇有關中國養老院和銀髮人口的文章。

文章說，根據聯合國統計，到了2030年，中國65歲以上人口將成長一倍，佔總人口的18%，到了2050年，中國將有5億人年齡在60歲以上，比美國人口總數還多。

「中國一胎化政策導致人口結構向銀髮人口傾斜，為老年養護行業提供了一個機會。」

文章說，雖然為有長期醫療照顧需求的老年人提供的醫院病牀數量不足，但是那些具備醫療服務能力的養老院，卻不如那些讓老年人能獨立自主生活的養老院來得受到歡迎。

看好中國養老院商機而投資的外國企業，對這個現象百思不解，他們原本預料推出有醫療服務能力的養老院會吸引很多需求，但事實並非如此。

（編譯：友義 責編：李莉）