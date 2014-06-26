英媒：香港「佔中」普選訴求並非鬧劇

圖片版權 Reuters Image caption 很多香港市民參與「佔中」投票是因為對北京白皮書不滿。

星期四（26日）的《金融時報》和《衛報》都發表文章，報道和評論了最近在香港的「和平佔中」公投活動。

《金融時報》說，自從1997年香港主權移交後，有一個問題至今仍沒有答案，那就是香港特首最終是否能由普選產生？

《衛報》報道說，到目前為止已經有大約73萬香港人參與了公投，這一數字佔香港登記選民的五分之一。雖然中國媒體把「佔中」公投稱為「一場笑話」和「非法的鬧劇」。

《金融時報》則指出，北京所同意的普選特首的「全民普選」與香港民主派所要求的普選之間存在很大的差異，而這一差異很可能讓北京和香港面臨危險的衝撞。

北京堅持特首的候選人必須是「愛國的」，但民主派認為這是北京希望借此排除他們「不想要」的人選。

文章作者認為，北京的所謂「愛國」其實就是熱愛共產黨。北京還為此發表了《一國兩制在香港特別行政區的實踐》的白皮書，明確闡述了香港和北京政府的關係。

白皮書說，在「一國兩制」的框架下，香港可以享受言論自由、抗議自由等權利，但是實際上，這一切都是由北京說了算，換言之，這些都是在北京允許你「自由」的條件下。

文章說，中國本可以漠視「佔中」公投，但是北京政府卻偏要稱其為「非法」和「胡鬧」，並擺出恐嚇和強硬的姿態。

中國官員還警告說，如果「佔中」行動鬧大的話，可能還會出動中國人民軍來平息。

文章作者認為，這樣的威脅肯定會讓更多的人參與公投。香港幾乎是兵臨城下，香港人民的生活方式都受到了威脅。

但《衛報》的文章引用一位學者的話說，也有許多香港市民認為「佔中」行動太激進。

《金融時報》則指出，很多香港人對大陸人到香港買房推高房價導致許多香港人買不起房而感到憤怒，還有一些人則借諷刺大陸游客的粗俗舉止而表達自己的不滿。

更重要的是，人們擔心香港的媒體和司法自由受到侵蝕。《明報》前總編劉進圖被裁，令人懷疑他是否是香港媒體頂不住北京壓力的一個犧牲品。

問題是，香港的抗爭可以走多遠呢？有人說北京要求特首人選必須「愛國」不符合司法獨立的原則。

文章最後說，除北京以外，大多數人都會認為香港已經具備了民主的條件，但北京決不會允許在中國的領土上發生這樣的事，即便是在香港這樣相對獨立的城市。

如何能避免有可能發生的暴力衝突呢？可能唯一妥協的辦法是在選舉委員會的組成上。

目前，由1200人組成的選舉委員會負責選舉特首，而這些人大多數是商業領袖或是親中派人士。

（編譯：凱露 責編：尚清）