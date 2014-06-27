英媒：中共反腐或導致官員自殺率上升

圖片版權 REUTERS Image caption 自從習近平發動法腐敗運動以來，有不少官員自殺。

最新一期《經濟學人》雜誌刊登兩篇關於中國自殺率的文章，指出雖然中國公民整體自殺率在下降，但官員的自殺人數卻顯著上升。

6月24日，全國人大代表、安徽銅陵有色金屬集團董事長韋江宏跳樓自殺。《經濟學人》說，這是自2013年初以來至少第62起公開報道的官員或國有企業雇員「非正常死亡」事件，也是其中至少第32起自殺事件。

銅陵市公安局次日披露，經公安部門現場勘查，視頻取證，走訪相關人員，結合死者遺書綜合分析，初步判斷韋江宏系「工作壓力大，長期失眠，精神負擔過重導致墜樓自殺身亡」。

但網民馬上紛紛開始猜測，究竟是什麼原因讓年僅52歲的韋江宏精神負擔大到要自殺的程度。最有可能的原因是企業經營上遇到困難，或者是因腐敗受到調查。

《經濟學人》的文章說，不管原因究竟是什麼，有些中國官員確實面臨很大的壓力，尤其是在習近平2012年成為中共領導人，並開始一場嚴厲的反腐運動之後。

調查顯示，相對社會整體而言，中國官員普遍感到壓力大，不開心。《經濟學人》的文章說，習近平的反腐攻勢使官員感到更加憂心忡忡。

「精神負擔」

文章說，官員自殺人數上升是不是反腐的直接結果，在網上有很多議論。但上述32起自殺事件中，有幾起已經確定與腐敗調查有關。

黑龍江三精製藥股份有限公司董事長劉佔濱就是其中之一。5月18日，也就是他被黑河市檢察院調查之後兩天，劉佔濱以身體不適為由到醫院檢查，隨即從醫院衛生間墜樓身亡。

但是，大多數關於官員自殺的報道都說，自殺原因是「精神負擔過重」。《經濟學人》說，這種模糊的處理方式是官方要求的。

據中國數字時代網站報道，中共中央宣傳部2013年5月10日下髮指示說：「對各種自殺案件，各媒體嚴格按照司法權威部門發佈的通稿刊播，不炒作渲染，不自行採訪報道評論。」

城市化導致自殺率下降

《經濟學人》的另一篇文章探討的是中國人口整體自殺率的下降趨勢。文章說，在上世紀90年代，中國是世界上自殺率最高的國家之一，特別是年輕的農村婦女自殺率非常高。但近年來，中國卻已成為自殺率最低的國家之一。

2002年，英國醫學期刊《柳葉刀》報道，從1995年到1999年之間，中國每10萬人中每年有23.2人自殺。

但今年，香港大學的研究人員發現，從2009年到2011年之間，中國每10萬人中每年有9.8人自殺，比90年代下降了58%。

自殺率下降最顯著的人群是35歲以下的農村婦女，其下降幅度幾乎達到90%。

香港大學的研究人員說，還沒有任何一個國家自殺率下降得如此之快。但這個「成績」似乎與中國政府無關，因為專家指出，中國的精神病醫療狀況並無明顯改善，而且政府也沒有進行減少自殺的宣傳工作。

《經濟學人》說，自殺率降低的主要原因之一是從農村到城市的大規模移民。對很多農村婦女來說，雖然她們在城市中會被看作是二等公民，但進城工作可以讓她們擺脫父母的壓力、不幸的婚姻、厲害的婆婆等。

同時，中國農村60%的自殺者採用喝農藥的方式，而農民進城後就不能輕易找到農藥。此外，農藥毒性的降低也起了作用。

香港大學的研究顯示，中國城市人口的自殺率也在下降。這說明，儘管存在環境污染、食品安全和高房價等問題，城市人口的生活水凖和滿意度還是有所上升。

同時，在現代家庭中，成員間聯繫的強度和長度都越來越低。這種「家庭原子化」傾向也會減少家庭矛盾，從而減少一些人的自殺意願。

老人自殺率上升

但是，《經濟學人》的文章說，中國可能正在接近一個轉折點。在2008年金融危機以後，中國自殺率有小幅度的增加。如果中國經濟放緩的幅度加大，自殺率可能也會隨之升高。

同時，促使中國自殺率下降的主要推手——農村人口進城和城市生活水凖提高——也已經開始失去動力。

另外，儘管城市化和「家庭原子化」導致年輕人口自殺率下降，這些趨勢卻使越來越多的老年人陷入困境。

年輕人離開農村，農村老人無人養老。在城市的老人也面臨子女離家後的孤獨。中國的一胎化政策更加劇了這種形勢。

文章預測，20年後，中國的自殺率可能比現在要高，但不太可能回升到上世紀90年代的水平。

（撰稿：秦川/責編：路西）