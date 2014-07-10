美國發展新的南中國海軍事戰術嚇阻中國

圖片版權 boeing.com Image caption 《金融時報》指出，在中菲於南海對峙時美軍派出了最新型的P-8A海神式偵察機向中方展現力量。

英國的《金融時報》周四報道說，美國正在發展新的軍事戰術，來遏制中國在南中國海的擴張。

報道形容中國在南海地區的做法是「緩慢但是穩定地前進」，並且「強勢地使用偵察機和海上行動」。

遏制中國

報道稱，美國軍方的挑戰是找到能夠遏制這些中國「小規模」行動、而又不會令爭議升高的戰術，並引述美國軍方「高層」的話說「我們先前遏制中國的努力，明顯地沒有發揮作用」。

這篇由該報駐北京記者發出的報道說，南海日益增加的緊張局勢，已經為中美兩國官員年度的會談帶來了陰影。

報道記者說，美國調整戰術的一個證明是今年3月當中國船隻試圖阻止菲律賓向一艘「1999年故意擱淺在爭議地區」船上的海軍陸戰隊人員時，一架美軍偵察機飛過上空。

該報道說，這架美軍偵察機刻意低飛，「確定中方一定看得到」；報道並引述一位美國國防部前官員的話說，美國想要發出一個信息，就是「我們知道你在幹什麼、你的行動會造成後果，我們有能力與意願，而且我們就在這裏」。

報道並說，美國方面「樂於」公開拍攝到中方行動時的影像，認為是部分美國官員覺得，要是播出中方「騷擾」越南或者菲律賓船隻的影像的話，中方可能會略有疑慮。

此一報道並稱，去年美軍的B52重型轟炸機飛過東海也是此類的展現力量，但是美國官員說，美方目前沒有意思以更加衝突化的方式來遏制中國，因此也拒絕了在當地部署美國海岸防衛隊或者有美國船隻帶頭組成船團為菲律賓和其他國家護航之類的建議。

報道並引述專家的話質疑美軍利用偵察機能否遏制中國的行動，不過美國以此表現了「與和平解決南海問題有利益關係、同時也反對中國的「強勢」。

賽門鐵克與北京

路透社的報道說，美國安全軟件公司賽門鐵克正在和中國官方就中國公安部下令該部機構全面禁用該公司安全軟件的消息舉行會談。

路透社引述賽門鐵克發言人的話說，此一會談還在繼續，披露細節還太早，發言人並稱，該公司認為這次禁用事件，只是「局限於中國公安部的個別事件」。

中國的公安部則回絕電話聯絡、也沒有回應傳真提出的問題。

先前中國的《人民日報》等媒體報道，中國的公安局禁止使用賽門鐵克設計的資料備份軟件，因為該公司的軟件可能造成信息洩露的問題。

路透社的報道還說，中國有關部門也禁止未來採購賽門鐵克的產品，不過賽門鐵克的發言人沒有承認或者否認有關公司產品被禁的消息。

報道稱，此類備份軟件，能夠幫助使用單位避免員工有意或者無意地從部門電腦網路移除敏感的資料。

（撰稿：威克/責編：董樂 ）