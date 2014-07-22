馬航MH17：這一次中國很安靜

圖片版權 BBC World Service Image caption 衛報》的文章說，與今年三月份的馬航MH370失蹤中國的反應相比，對馬航MH17空難，中國沒有表現出什麼興趣。

英國《衛報》對中國在馬航MH17空難中與國際社會截然相反的表現評論說，中俄日益緊密的戰略關係使得中國不願指責俄國應為空難負責。

《衛報》說，在西方國家紛紛向俄羅斯施壓的時候，中國到目前為止甚至不願說飛機是被導彈打下來的，更別說把墜機與烏克蘭親俄的反叛分子聯繫在一起了。

《衛報》的評論注意到，中國官方媒體一致批評美國、澳大利亞等西方國家指責俄國缺乏證據和邏輯，「過於匆忙」的下結論。

該報評論說，對中國的表現，國際觀察人士一點不奇怪。

「患難之交」

《衛報》引述澳大利亞一家獨立智庫，洛伊國際政策研究所（Lowy Institute for International Policy）邁德卡爾夫的話說，今年以來，中俄在困難的地緣政治局勢中相互出手支持已經發生了好幾次。

邁德卡爾夫說，中俄正在為加深戰略伙伴關係作做出切實的努力。四月份的峰會、聯合海軍演習、五月份的4000億美元的30年天然氣合同等等。

《衛報》引述邁德卡爾夫的分析說：「他們越是相互扶持，就越孤立，因此變得更加相互需要」。

「事不關己」

《衛報》的文章說，與今年三月份的馬航MH370失蹤中國的反應相比，對馬航MH17空難，中國沒有表現出什麼興趣：空難發生的地點遠離中國，機上沒有一名中國乘客。

馬航MH370上有150多名中國乘客。澳大利亞政府為搜尋失蹤航班做出了極大的努力。

《衛報》說，馬航MH17航班上有27名澳大利亞乘客，澳洲人會很注意觀察中國的反應。

債務危機

中國加速膨脹的債務是今天《金融時報》關注的話題。

中國的債務總額超過了國內生產總值GDP的兩倍半，《金融時報》分析說，這凸現了中國政府在維持經濟持續增長與避免災難性的「硬著陸」之間的艱難處境。

到6月份，世界第二大經濟的中國的債務與GDP的比例，從2008年底的147%猛增到了251%。

而且，這個增幅還在加速。《金融時報》說，僅在過去六個月中，債務與ＧＤＰ的比例擴大了17%。

《金融時報》分析說，從以往其它國家的經歷看，在如此短的時間裏出現如此大的債務與GDP差額，幾乎是無一例外的導致了金融動蕩。

擔心「硬著陸」

《金融時報》的文章說，中國的政策制定者很長一段時間以來一直在發出警告，放緩的經濟增長與不斷增加的債務是無法持續下去的。

但是，對信貸的不斷加深的依賴並沒有扭轉的跡象。

《金融時報》說，政府沒有收緊借貸，而是允許其繼續加速，是因為擔心，經濟增長減速、加上地區房地產市場的降溫，會導致中國經濟的「硬著陸」。

（編譯：白墨 責編：李莉）