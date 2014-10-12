英媒：中國指責美國是香港「幕後黑手」

圖片版權 Getty Image caption 學聯領袖之一黃之鋒接受記者訪問

英國《星期日泰晤士報》10月12日在國際版面關注的與中國相關新聞包括中國官媒指責美國「幕後操縱」香港「佔中」，以及中國政府願意贊助一部描述蘇格蘭傳教士李愛銳（Eric Liddell）在中國事蹟影片等消息。

泰晤士報系駐華記者邁克爾·謝裏丹撰文追蹤報道了中國官方媒體指責美國「幕後操縱」香港抗議活動的消息。

「幕後黑手」

記者觀察認為，中國媒體在集體冷處理香港抗議活動和有關新聞同時，無視香港民間普遍不滿中國希望控制2017特首普選的事實，卻不斷發出批評香港抗議活動幕後有外來勢力操縱。

報道還指出，特別是近日香港特首梁振英涉嫌隱瞞曾收取澳大利亞工程公司5000萬港元報酬消息曝光後，中國官方媒體更是認定以美國為首的所謂西方陣營試圖搞亂香港。

報道注意到，中國官方媒體的一大主要論點就是這次爆發「佔中」抗議，是美國長期幕後策劃的結果。

文章引述《中國日報》等中國官方媒體的報道稱，美國駐港總領館和駐港間諜通過向抗議者作出「綠卡」和「護照」許諾，鼓勵他們在香港搞類似烏克蘭和東歐國家的「顏色革命」，以便「遏制」中國的崛起。

不過，當《中國日報》被追問新聞證據和來源時，最終託辭是「援引《文匯報》」。

泰晤士報記者指出，由中共於民國27年（公元1938年）創建的《文匯報》，其實幾十年如一日就是中共的宣傳工具，也是香港街頭報攤上每天賣剩報紙「堆得最高」的一份。

而《文匯報》上個月的確發表了一篇關於17歲學聯領袖之一黃之鋒（Joshua Wong）的背景調查報道；那篇報道描述黃之鋒14歲隨父母前往澳門賭場時就被美國中央情報局招收。

報道稱，黃之鋒本人早已斥責《文匯報》的報道是「科幻小說」；即使是諜報專家也認為所謂中情局招收14歲黃之鋒的報道有些史無前例。

美國總領館發言人一方面駁斥中國官媒有關美國情報部門插手香港的報道是「完全虛假」，也同時否認向香港學聯領袖們許諾美國綠卡。

而就多次被中共官媒炒作的所謂美國駐港領館學者和間諜丹·蓋瑞特參與謀劃「顛覆香港」的報道，美國總領館表示從來沒有此姓此名者在那裏工作過，或有過任何聯繫。

傳奇教士

《星期日泰晤士報》12日國際版還報道了中國政府同意出資拍攝描繪蘇格蘭傳教士李愛銳在華事蹟的影片。

李愛銳是虔誠的基督徒，慈善家和天才短跑選手。 他1924年因為不願在禮拜日參賽而放棄奧運男子100米比賽的故事最終被拍成奧斯卡獲獎經典電影「烈火戰車」。

出生於中國並在成人後重返華北傳教的李愛銳，除了長期在中國投身於教育和慈善活動外，還在二戰日軍戰俘營中把難得的可以逃生的機會讓給了一位孕婦。 他最終因腦瘤在日本投降之前去世。

據介紹，描寫李愛銳這位傳奇人物生平的電影，將是英國與中國首部合拍的大電影。

（編譯：晧宇 責編：羅玲）