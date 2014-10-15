英媒：香港警方涉嫌毆打示威者

圖片版權 AP Image caption 香港公民黨黨員曾健超指控遭到香港警方毆打

英國各大報紙關注香港警方涉嫌毆打示威者，以及中國消費者物價指數降至近五年最低。

香港警方涉嫌毆打示威者

《金融時報》報道，有錄像顯示香港警員毆打示威者，香港警方遭到嚴厲批評。

香港無線電視（TVB）拍攝的畫面顯示，6名警員逮捕一名示威者，把他拖到牆角後開始拳打腳踢。

公民黨黨魁梁家傑證實，被毆打的是公民黨員曾健超，他還說曾健超是在被扣上手銬的情況下遭到毆打。

香港保安局局長黎棟國表示，有關警員將被調離崗位，並將對此事件展開調查。

北京政府態度

路透社報道說，中國共產黨認為過去已經對香港作出足夠的讓步，因此現在不會再退讓，以避免為中國大陸的改革設下前例。

中共官方報紙《人民日報》評論說，香港示威抗議「注定失敗」，香港特首梁振英也說，北京政府不會答應示威者所提出的收回香港政改方案的要求。

報道說，中國國台辦高級官員斥責台灣就香港示威抗議所做的「不負責任的」評論。

此前，台灣總統馬英九對香港爭取民主示威者表達支持，並呼籲中國朝民主化發展。

中國通膨

中國通貨膨脹下降至近5年最低點也是英國媒體關注要點。

《金融時報》報道說，中國9月份消費者物價指數（CPI）的上漲速度，減緩至將近5年以來的最低點。

報道說，這是中國經濟增長疲軟的最新徵兆，可能會迫使政府採取進一步寬鬆政策。

報道引述法國農業信貸銀行亞洲專家的分析指出，中國國內需求普遍疲軟，與虛弱的經濟增長呈現一致。

（編譯：友義 責編：橫路）