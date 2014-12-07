英媒：周永康「洩露國家機密」面臨死刑

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《星期日泰晤士報》引述外交界消息人士認為，中共前政治局常委周永康因涉嫌洩露國家機密，可能被秘密審判，「避免透露中國與外國情報機關來往的敏感消息」。

報道說，中共已經暗示周永康可能被判死刑。

「上周二，200多名高級幹部在人民大會堂觀看影片《黃克攻案件》。這部影片講述的是長征英雄因槍殺女學生被判處死刑的故事。」

「要傳遞的信息是：沒有任何人可以凌駕於法律之上。中國在海外的外交人士也暗示，周永康可能被判處死刑。」

西方外交界人士向《星期日泰晤士報》透露，「周永康經常與外國情報機關首腦見面，不過這樣的會晤從來不公開宣佈。這些會談的話題包括中國在反恐戰爭中的合作，交換在阿富汗的流亡維吾爾激進人士情報，朝鮮核計劃和伊朗原子能研究等。」

該報認為，周永康被控洩露黨和國家機密是讓西方外交界人士很熱衷知道的內容。

中英問題

中國駐英國大使劉曉明在《星期日電訊報》上發表文章，題為《相互尊重對中英關係至關重要》，對中英之間上周因英國議會外交事務委員會前往香港被拒一事表達中國立場。

劉曉明說：中方不能接受外委會搞涉港「質詢」和赴港「調查」。道理很簡單，香港已於1997年回歸中國，成為中國的一部分，因此香港事務包括政改純屬中國內政，所謂「質詢」和「調查」就是在干涉中國內政。外委會宣稱要審核英國政府在香港政改特別是普選問題上的立場，人們不禁要問香港普選與英國有關嗎？答案是否定的。

「中方不希望英國議員現在跑到香港去火上澆油。當前香港「佔中」違法活動還未結束，香港的法治和安寧受到嚴重威脅與破壞。在此背景下，英國議員去訪問香港，將傳遞什麼樣的信息呢？這只會助長「佔中」違法分子的氣焰，讓他們感覺來了「外援」。」

「過去幾個月來，中方通過對話解釋自己的立場，但是所有的溝通方法都用盡，勸阻被置之不理。」

「中國有句老話，叫「客隨主便」。英國議會外委會對英國政府是監督者，但對中國而言，他們只是要來香港訪問的客人，沒有任何監督的權利。主人完全有權決定邀請什麼客人、在什麼時間來訪，這是人之常情，也是處世之道。客人如果在主人不邀請和不歡迎的情況下非要上門造訪，這未免顯得傲慢霸道；如果因主人拒絕而惡語相加，那就是歇斯底里了。」

（編譯/責編：羅玲）