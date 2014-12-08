英媒：扎克伯格拍習近平馬屁？

2014年12月8日

周一（12月8日），英國媒體對中國的報道從中國最新的貿易數據，到周永康被移送司法機關，再到Facebook創始人扎克伯格桌上的習近平「紅寶書」，連剛抵達美國訪問的威廉王子也成為中國報道的主角。

扎克伯格"拍馬屁"？

圖像來源，AP 圖像加註文字， 或許出乎扎克伯格的意料，這則新聞在引發中國網民好奇的同時，也受到了中國異見人士的抗議

周末，一張中國互聯網掌門人，中國國家互聯網信息辦公室主任魯煒訪問Facebook創始人扎克伯格辦公室的照片在互聯網上傳開。不過，這則新聞的亮點倒不在魯煒與扎克伯格談了什麼，而是扎克伯格桌上擺著的一本習近平談中國治理的著作：《習近平談治國理政》。

根據媒體的報道，扎克伯格還曾要求自己的員工讀習近平的這本書。不過，或許出乎扎克伯格的意料，這則新聞在引發中國網民好奇的同時，也受到了中國異見人士的抗議。

周一，《每日電訊報》上海記者的一篇文章裏，引述了中國著名的異見人士胡佳的話說，他對扎克伯格的此舉「感到失望和憤怒」。「扎克伯格是一名互聯網天才，Facebook帝國的創始人。但是，他對中國政治的理解水平和三歲小孩兒差不多，不像是三十歲（的理解水平）。」

不過，並不是所有的人都像胡佳那樣把魯煒的這次訪問政治化。《每日電訊報》還引述了中國政治學者張鳴教授的話說，扎克伯格的這番言論，發生在一些學者、人權律師和活動人士被捕之時，因此時機上有些「不幸」。

但張鳴表示，他對扎克伯格的所為不感驚訝，「他是一名商人，商業就是商業。」

王子作用不如成龍？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 周一，威廉王子將在世界銀行國際腐敗獵手聯盟會議上，把非法野生動物交易描述成「當今世界最陰險的腐敗和犯罪形式之一」。

周一，威廉王子將在世界銀行國際腐敗獵手聯盟會議上，把非法野生動物交易描述成「當今世界最陰險的腐敗和犯罪形式之一」。《獨立報》的報道說，他同時會指名道姓地批評中國推高了象牙價格，並說中國對象牙的需求是「無知的渴望」。

《獨立報》的報道還說，這番話可能引發與北京的外交爭端。威廉王子將於明年初訪問中國。「販賣商正利用全球化的優勢，藏在巨大的跨邊境往來貨物中，並且利用從直升機到精確制導武器，到互聯網等科技手段，」該報紙見到了王子演說的摘要。

不過，英國《衛報》則評論道，雖然威廉王子的這番話可能讓中國外交官不舒服，但在中國的老百姓中卻不會產生太大的影響。「皇室在中國很受歡迎，但人們並不一定知道威廉王子，」文章說。

文章還說，相反，中國本地的明星，諸如影星成龍、籃球明星姚明，在提高中國人對野生動物保護的意識上，都要超過威廉王子。而事實上，這兩位都曾參與過野生動物的保護宣傳工作。