英媒：中國放棄經濟奇蹟 艱難時局重返

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《衛報》報道說，中國希望控制經濟調低增長，但全球經濟放緩可能使中國的軟著陸相當困難。

報道提及中國最高層刻意調整經濟，爭取將經濟從出口型轉變為內需主導，並稱之為「新常態」，不過全國上下都感覺到這一策略的「熱度」

「煤炭和銅的價格因為缺乏需求而走低；罷工和抗議越來越常見；世界石油價格大跌的關鍵原因之一也是中國對石油需求的減弱。」

據《衛報》報道，中國多年來疾速增加的中產階級也開始感覺到經濟放緩的痛楚。

「在新常態下，中國官員們說，中國的經濟將更加公平，更加可持續發展，國家在數十年嚴重污染後也終於可以開始恢復生態環境。」

報道引述專家稱，新常態對高科技行業和鋼鐵業、水泥行業的從業人員來說可能影響截然不同。

中國總理李克強在達沃斯世界經濟論壇上表示，中國可以避免經濟硬著陸，但是外界對中國是否能成功經濟「換檔」存有懷疑。

分析認為，中國「肯定還會為經濟增長設一個最低下限，應該會是7%左右。在這個水平附近，就業和社會穩定問題就會讓官員們更加擔心。」

城市化

最新一期《經濟學人》雜誌就中國的城市化刊發文章「中國大延伸：如何修補中國城市」。

文章提到環繞北京正在修建的七環，全長900公里，最遠處距離北京175公里，連接河北的廊坊、承德和張家口等城市。文章說，七環還需要一、兩年時間才能竣工，不過另一條更長的環路已經在計劃當中。「像中國很多基礎建設工程一樣，新公路顯示了中國工程的實力。不過，中國在城市規劃方面的成功卻不那麼有資可證。」

中國近三十年來的高速發展造就很多超級大城市，全世界人口超過一千萬的大都市，總共有30個，其中6個在中國。它們是：北京、上海、重慶、廣州、深圳、天津。另外有10個中國城市人口接近一千萬，估計武漢將在十年內成為第七個人口過千萬的大城市。

文章稱，中國已經用汽車和郊區構成的美國夢替換了原本的社會主義夢。過去十年，中國汽車總量增加了十倍，結果堵車情況嚴重。以北京為例，平均的車速只有紐約或新加坡的一半。

「中國倚賴城市發展經濟和創新，但是卻沒有最好地利用自己那麼多的超級衛星城。」

（編譯：羅玲 責編：蒙克）