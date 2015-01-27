英媒：中國民營建築公司狀告政府欠款

圖片版權 PA Image caption 上海成為中第一個不再制定GDP增長目標的省、直轄市級地方政府。

《金融時報》關注中國太平洋建設集團狀告全國各地六個市、縣級政府拖欠工程款的消息，稱這一罕見訟事在中國具有開先河之效；如果民企太平洋建設集團勝訴，很可能出現更多此類訴訟。

報道引述太平洋建設創辦人嚴介和對勝訴很有把握，還表示如有必要會把官司一路打到最高法院。

太平洋建設集團是中國基建領域最大的民營企業，1995年創辦，在2013年《福布斯》全球500強企業榜單上名列166。去年的胡潤中國富豪榜上，嚴介和以個人資產142億美元名列第7。

嚴介和沒有透露6宗訴訟涉及的總金額，但官司涉及太平洋建設集團為地方政府承建的路橋等基建工程款。這類項目通常是建成後產權轉給當地政府。

中國最新官方數據顯示去年全國各地方政府債務中8%是此類款項，總額約人民幣15000億元。

不設指標

《金融時報》報道說，上海市政府2015年不再設GDP增長目標的消息，體現了政策重點在從注重數量向注重質量轉變，以及把GDP增長與地方官員業績考核脫鉤的努力。

報道說，這種政策重點轉移是全國性的；去年已有至少70個市縣不再設置GDP目標，但在省和直轄市一級地方政府中，上海是第一個。

該報網絡版報道，去年12月中國產業利潤比前年同期跌8%，凸顯產能過剩和價格疲軟給這個領域帶來的挑戰，加劇了當局進一步放寬貨幣政策、增加基礎設施建設投資的壓力。

報道說，產業利潤大跌表明有針對性的刺激調控政策未能制止中國經濟主要引擎之一的減速。

近幾個月與石油天然氣等大宗商品有關的行業表現尤其糟糕，採礦業收入去年縮水23%，但製造業表現較好，利潤增6.5%，水電、供暖部門利潤增17%。

另外，《衛報》環境網絡（Guardian Environment Network）旗下BusinessGreen網站轉發中國新華社報道說，中國煤產量本世紀來首次下跌，表明治理空氣污染和發展可再生能源政策正在影響中國的煤炭業。

非法墮胎

《泰晤士報》駐北京記者報道說，一胎政策實施近40年後，中國政府凖備通過嚴打非法人流診所來扭轉極其嚴重的人口性別失衡。

報道說，中國男女人口失衡是世界上最嚴重的；通過墮掉女嬰胎兒來保證生兒子的做法很普遍，令政府擔心可能導致社會動蕩，因為人口性別失衡意味著到2020年大約有3000萬男青年無妻可娶。

報道說，重男輕女是亞洲傳統文化的一大特點，但1978年中國實行一胎政策後，這一特點的影響被放大，相應的非法牟利活動興起，包括通過互聯網向大陸居民提供到香港做胎兒性別鑒定驗血服務。

通過血液走私渠道，提供血液樣本後72小時即可得到胎兒性別，收費約400美元。

（編譯：郱書 / 責編：尚清）