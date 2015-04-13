英媒：中國外貿數字下跌令人對經濟擔憂

2015年4月13日

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英國《每日電訊報》網絡版周一（14日）報道了中國今年3月份進出口貿易數字都比去年同期分別下跌12%和15%的消息。

報道指出，這可能意味著中國官方即將在周三宣佈的經濟增長數字也有可能明顯放緩。

文章引述分析家認為，雖然北京曾定下2015年經濟增長7%的目標，但周一發表的貿易數字顯示，周三公布的經濟增長數字可能未能達標。

有關文章還引述英國金融交易公司CMC Market的休森分析說，中國最新貿易數據顯示，不光是中國在需求低落時未能成功平衡經濟，而且全球經濟對中國產品出口的需求也在下降，因此也使人對全球經濟復蘇的情況感到擔憂。

英國皇家蘇格蘭銀行的兩位專家則認為，中國三月份的出口數字也令人關注，美元升值究竟能為中國帶來多少匯率競爭優勢。

中國首季度煤炭進口同比減少近半

與此同時，英國《衛報》網絡版報道，根據中國海關最新數字，中國今年頭三個月煤炭進口比去年同期減少了42%。

報道認為，這一方面是因為中國整體經濟放緩，但與此同時，中國官方加強環保條例以改善空氣質量也影響了對煤炭的需求。

報道引述在河南省會鄭州市的中國光大期貨分析師張笑金表示，雖然煤炭價格暴跌，但對煤炭的需求疲弱，電廠不再購買額外的煤炭，而傳統上用煤較多的工業用戶也因為經濟放緩而買少了。

文章還舉例說，4年前，全球最大的煤炭出口國澳大利亞每噸煤炭價格為120美元，但現在則降到60美元左右。

報道指出，中國已經對進口煤炭實施了更為嚴格的質量標凖，來提高本土煤炭價格並減少依賴進口。

不過，中國能源監管機構上個月發表的政策文件也承認，進口煤炭仍有競爭力，而且進口煤炭仍有可能維持在一個相對較高的水平。

中國限制深圳居民到訪香港

《衛報》網絡版也報道了中國公安部周一宣佈把深圳居民獲准到訪香港的次數從目前的「一簽多行」減為「一周一行」的消息。

報道指出，中方這一決定反映了北京領導人越來越意識到香港居民對不斷增加的中國遊客湧到這個擁擠城市而感到的困擾。

報道引述香港特首梁振英表示，北京方面並非輕易做出這樣的決定。

而香港當地旅遊業人士則指出，其實由於香港政治氣氛緊張，包括爭取香港民主示威以及針對大陸遊客的抗議行動等，到港的大陸遊客數字已經在下降。