英媒：攜機密逃美的令完成讓中國緊張

圖片版權 Reuters Image caption 令計劃的兒子2012年駕駛昂貴的法拉利賽車撞車身亡加速了令計劃垮台

中國擔心一名逃亡美國的公民洩密，並要求美國遣返叛逃者。這令北京和華盛頓的關係緊張。

《泰晤士報》周三報道說，56歲的令完成春天從北京逃到美國加利福尼亞，據料他將向美國提出政治庇護申請。

分析說，中國前政協副主席兼統戰部部長令計劃的弟弟令完成可能攜帶關於中國高層領導人的敏感材料。從香港傳出的消息說，這些材料可能包括關於領導人的敏感視頻。

在華盛頓有人猜測令完成可能掌握英國商人海伍德死亡的信息。2011年海伍德的謀殺案加速了薄熙來政治醜聞曝光。

即使令完成掌握的資料僅限於秘密文件，中美間都可能產生的爆炸性的矛盾。中情局前分析員，現在在戰略與國際研究中心做研究員的張克斯（Christopher Johnson）認為令計劃攜帶的秘密很可能很驚人，北京領導人顯然對此十分焦急。

上月令計劃被指受賄，非法獲得中共和國家機密。令計劃的兒子2012年駕駛昂貴的法拉利賽車撞車身亡加速了令計劃垮台。

去年10月傳出有關令完成涉及腐敗的報道後，令完成就逃離中國。記者出身的令完成後來成為官員，以及互聯網企業家和投資者。據中國媒體報道，他是個億萬富翁。

美國白宮並未答應中國引渡令完成的要求，也要求中國政府對另一些引渡請求提供確鑿證據。《紐約時報》的報道說，令完成在加利福尼亞有價值250萬美元的豪宅。

進軍好萊塢

圖片版權 Getty Image caption 中國投資者對好萊塢感興趣則是最近幾年的事

《金融時報》報道說，上周好萊塢的著名製作公司Relativity Media申請破產保護。即使在該公司破產前，諸如阿里巴巴、華藝兄弟、百度、萬達等中國企業都對它表示了興趣。

許多中國資金進入了加利福尼亞投資到硅谷，但是中國投資者對好萊塢感興趣則是最近幾年的事。中國試圖學到如何製作好萊塢大片的秘密，希望給這些大片加入中國特色。

《金融時報》報道說，中國投資與好萊塢互補性很大：好萊塢製作公司現金緊張，不願意冒險；而中國投資者則財大氣粗，勇於冒險。但是報道說，中國需要依靠中介進入好萊塢獲得成功。

按照票房數字，中國是僅次於美國的第二大電影市場。隨著中國經濟轉型，擴大內需，電影市場會越來越重要。已經有許多中國企業投資好萊塢的製作公司。

不過受到好萊塢誘惑是一回事，能夠成功是另外一回事，這要取決於中國投資者是否願意依賴中介和合伙投資人。業內分析人士說，中國投資者有雄心，但缺乏必要的知識。

中國公司有不願意付費取得諮詢的傳統，甚至他們不願意承認他們需要得到諮詢。在競標中出價最高遠遠不夠，他們需要得到各種諮詢，諸如是否有許可，是否有融資問題等等。

買主總是希望增加確定性，而中國的買方往往會因為沒有許可或不能融資而在購買中失敗。

(編譯：橫路)