英媒：中國經濟放緩拖累英國股市

圖片版權 z Image caption 8月21日開盤時的倫敦金時指數

英國《衛報》網絡版在首頁報道了中國最新公布的採購經理指數（PMI）跌至六年半以來新低，並導致倫敦股市大幅度下滑的消息。

報道說，倫敦股市的金融時報指數在周五（21日）上午一開盤就下跌了1.26%，創下今年以來的最低點。而此前，中國及亞太股市也進入「恐慌」狀態，其中上海及香港股市分別下跌了4.2%和1.92%。

報道認為，最新公布的中國採購經理指數進一步反映出中國經濟的疲弱，以及進出口的萎縮。

報道還指出，近幾周來，中國意外地調低人民幣匯率以及中國股市賣盤不斷湧現，也使越來越多的人擔心，中國經濟可能會出現「硬著陸」，從而對全球經濟造成打擊。

而《衛報》的紙媒版也在財經版指出，英國股市從最高點的累計跌幅達到10%，而且由於已經連續下跌了8點，目前正處於自2011年以來最長久的跌市。

全球需求疲弱導致中國出口下降

英國《金融時報》周五（21日）也發表文章指出，中國出口在今年7月減少了超過7%，其中除了人民幣匯率高企導致競爭力下降之外，全球市場需求疲弱也是一個重要原因。

文章引述標凖普爾亞太首席經濟師格林沃德表示，中國試圖以降低人民幣匯率來刺激出口的做法並不能讓人信服，因為出口更多的是與海外市場的需求有關。

報道認為，海外市場需求減弱，中國也要負部分責任，因為今年以來，中國從海外的進口大幅下降，其中汽車銷量的增幅明顯下滑。

此外，中國經濟的放緩也對全球商品價格造成了壓力，特別是那些重工業使用的原材料，例如鐵礦、銅和石油等。

報道還指出，商品價格的下滑所產生的連鎖反應也在包括日本和韓國在內的亞洲高端製造業經濟造成了影響。

報道最後總結說，經過了多年來的信貸迅速增長，亞洲中央銀行現在處理外來需求疲弱的手段已經不多了，因為許多國家目前的已經處於接近最低紀錄的水平。

中國年輕人在「七夕」情人節尋愛

英國《每日電訊報》的網絡版則發表了一篇該報記者從中國上海發回的報道。

報道說，在其他國家，情侶們往往以交換巧克力和鮮花來慶祝情人節，但在中國卻大不一樣。

報道說，周四（20日）是中國的情人節「七夕」，也就是農曆7月7日。在北京和上海，都舉行了盛大的相親活動，不少單身的青年希望借此機會找到他們的另一半。而在本月早些時候，在杭州市，有多達3萬人參加了當地舉行的一個相親活動。

除此之外，也有人專門開發了手機應用軟件，為那些單身男女提供「假情侶」的服務。作為用戶，你可以花錢請人假扮你的情侶。例如，以每小時100元人民幣（約10英鎊）的代價，你就可以有一位異性伴侶陪你打網球，而每小時花上300元人民幣（約30英鎊），就會有一位異性伴侶陪你在卡拉OK唱歌。

據應用軟件的開發商對記者表示，有關服務特別受到年輕人的歡迎。在現有的用戶中，有80%是90後的年輕一族。

（編譯：李文/責編：董樂）