英媒：習近平書架透露的秘密

2016年1月5日

周二（1月5日）英國各大媒體最為關注的中國問題是連續第二天下跌的股票市場。

《衛報》在周二網絡版報道了中國人民銀行向金融市場注入1300億元人民幣，約相當於近200億美元，注資規模是自去年9月以來最大的。

《衛報》報道認為，周二北京政府的干預似乎是為了要安撫向來對資金流動信號非常敏感的散戶：央行將以現金扶持市場。

與此同時，中國證券監督管理委員會表示正在探討規範上市公司大股東或高層管理人員減持股份的規定。

該報引述分析人士和投資者警告說，央行干預是否成功仍然不讓人確信。「在中國經濟放緩，公司贏利下降的背景下，北京一而再再而三的干預，且常常是頗為重手的干預在很多人看來，使股價保持在過高的位置。」

《金融時報》在頭版報道：經濟新擔憂中，中國領導全球股票市場下跌。

《泰晤士報》報道說，中國股市暴跌引發全球股票拋售，金融時報指數出現自2000年以來最糟糕的開市不利。

習近平的書架

元旦過後，英媒才開始關注中國最高領導人習近平在元旦致辭時的辦公室書架。

《每日電訊報》以標題：習近平書架透露的秘密，報道了他辦公室書架上的新書，其中包括基辛格（Henry Kissinger）、勒內·笛卡兒（René Descartes）和尤斯圖斯·馮·李比希（Justus von Liebig）的著作。

報道提到基辛格的《世界秩序》一書可能是他去年訪華時送給習的禮物。「或者也可能習近平想了解美國究竟怎樣看待來自一個崛起超級大國的威脅，因為此書講述了中國與美國之間潛在的衝突風險。」

《泰晤士報》也報道了習近平書架上的基辛格和笛卡兒著作。

報道說，中國官方媒體宣稱，這些書顯示習近平閱讀範圍很廣，他的書既有中國古典文學和歷史，也有數學和政治書籍。

「其他人似乎覺得，這些書的擺放是不是一種宣傳手段，旨在炫耀習近平的學識風範。」

馬拉松

《金融時報》周二報道了中國中產階層對馬拉松運動的熱衷。

記者發自上海的報道說，中國的馬拉松組織者曾經很難找到人填滿起跑線，現在要參加馬拉松還得有一番競爭才有機會。

報道稱，大城市的馬拉松比賽資格需要抽獎決定，在上海的一場馬拉松比賽，10萬人通過抽獎爭取2萬3千個競賽資格。

另外，還有調查指出，跑步是中國人最熱衷的運動，大約七成受訪者的首選運動是跑步，而不是傳統上的熱門運動——羽毛球。

調查還發現，八成受訪者在過去一年中買了運動鞋，三成受訪者加入了健身俱樂部，六成受訪者手機上下載了健身應用程式。