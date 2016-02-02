英媒：中國「讓全球放貸人失去信心」

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英國《每日電訊報》周二（2月2日）報道了在美國華盛頓的國際金融研究所（IIF）對中國金融局勢發出的警告。

「如果中國繼續在政策層面停滯癱瘓，國際放貸人會迅速失去對中國的信心，資本外流風險加劇。」

該報道引述國際金融研究所所長查爾斯·柯林斯說：有一種看法認為人民幣將大幅度貶值。

他還認為，中國當局到目前為止都沒能拿出 有連貫性的政策，使人非常擔心資本外流將加快，並可能泛濫成災，局面有可能很難控制。

報道引述該機構的統計數字稱，去年從中國流出的資本達到6760億美元。「（中國）央行一直都在通過外匯儲備止血和支持人民幣。」

中國與緬甸新政府

《衛報》報道緬甸新議會周一開幕消息的同時，刊登分析文章「應對挑戰中國協調或為關鍵」。

該分析說，緬甸50多年來的第一個民選議會開幕，全國民主聯盟主導，內外對其期望甚高。

在經歷了幾十年的軍人統治之後，人們都在談論這個新開始、新紀元。報道引述緬甸即將卸任的議長的話說，「人們希望所有問題在全國民主聯盟組成新政府後會自動得以解決。」

Image caption 《衛報》分析認為，所有種種挑戰可能讓昂山素季走向與中國協調，「即便如此將使西方心生嫌隙。」

但是，新政府面臨的政治層面、實際層面、架構以及戰略層面的挑戰是巨大的。民族衝突也依然激烈。

分析最後認為，所有種種挑戰可能讓昂山素季走向與中國協調，「即便如此將使西方心生嫌隙。」

分析引述評論人士說，緬甸政界和軍界一些人士期望全國民主聯盟執政後與北京達成某種安排。「中國將督促少數民族反叛武裝與民盟合作，簽署全國範圍的停火協議，將這一現政府沒做成的事情當作成果送給昂山素季。」

「作為交換，全國民主聯盟將交出中國感興趣的主要基礎設施和投資項目等。」

陳滿

《泰晤士報》報道了中國被錯關23年的陳滿近日獲得自由的消息。

「這是近來被公開的中國司法不公案例最新一起，中共控制下的司法程序使99%以上的刑事犯罪被告人都被判有罪。被告屈打成招仍然經常發生，與律師會面受到限制。」

陳滿現年52歲，1992年被捕，因謀殺和縱火罪名冤案坐牢23年。

他是中國所有冤案中被關押時間最長的。

（編譯：羅玲 責編：歐陽誠）