英媒：中共高層家人涉及「巴拿馬文件」

圖片版權 EPA Image caption 莫薩克·馮賽卡在中國有8個據點，客戶來源最多的就是中國和香港。

周四（7日），英國主要媒體繼續關注中國官員家人涉及所謂「巴拿馬文件」，另外還有幾天前的「防火牆之父」當眾翻牆。

在有關中國官員家人涉及「巴拿馬文件」的報道方面，《衛報》的篇幅最大，同時也把幾年前的「薄熙來落馬案」聯繫在一起。

「紅色權貴」

《衛報》在頭版搭配大幅照片報道說，賈慶林的孫女李紫丹在青少年時期、就讀美國斯坦福大學（亦稱：史丹佛大學）時，名下就有兩家岸外公司。

報道還列出了「中國國家主席習近平的姐夫」、「政治局常委張高麗的女婿」等，並且形容他們是「紅色權貴」，影響力「遠不只是在政治上」。

「監督對天安門廣場示威者進行殘暴報復」的前總理李鵬的女兒、薄熙來的妻子谷開來也名列在報道中。

不過報道也多次強調，從莫薩克·馮賽卡法律服務公司洩露出來的「巴拿馬文件」並沒有顯示列名的政治人物從家人有關的岸外公司中獲取利益。

報道還指出，前中國國家副主席曾慶紅的弟弟還有前中國國務院副總理田紀雲的弟弟都是同一家岸外公司的股東，也曾經捲入一件「顯示『太子幫』成員如何利用政治關係取得金錢方面的好處」。

政商關係

《衛報》內頁的報道則列出了包括前王子妃弗格森在內的許多名人，指出他們都在「巴拿馬文件」榜上有名，其中一人就是影星成龍。

報道說成龍至少擁有6家在英屬維珍群島註冊的岸外公司，形容成龍是拍過150部電影的資深演員，但是沒有對涉及「巴拿馬文件」作出任何評論。

有關中共高層家人被指涉及「巴拿馬文件」的細節則是刊載在該報第6頁的報道，報道中說，莫薩克·馮賽卡法律服務公司在海外據點最多的國家就是中國，共有8處。

報道的內容也相當詳細地列出李紫丹名下的岸外公司與一位香港的鐘表富商的關係，而莫薩克·馮賽卡方面則說，對政府官員及其家人和外界所知友人等所謂「高危」的「政治相關人士」，該公司都有嚴格的政策和程序，都是以「謹慎的程序」處理。

薄熙來與中港

刊載在第6頁另一篇的報道則是針對前重慶市委書記薄熙來的妻子谷開來在法國購置的莊園「秘密轉手」，而這次的「巴拿馬文件」則是披露了莊園最終的所有人是誰。

報道也詳細地解說了谷開來與海伍德以及徐明等人之間財產轉手安排的來龍去脈。

《每日電訊報》的報道也是著重在8名中共高官涉及「巴拿馬文件」，內容以報道為主，除了說中國和香港是莫薩克·馮賽卡最大的客戶來源之外，也說從過去到現在，共有4萬餘家公司與莫薩克·馮賽卡有關。

報道也指出，其中大約還有四分之一仍是活動公司，莫薩克·馮賽卡在2015年還向大約1萬家與中國和香港有關的公司收取費用。

報道還簡短地提到，據報，中國似乎封鎖了相關消息的通路。

建牆的翻牆

中國「防火牆之父」方濱興翻牆則是《金融時報》所關注的中國消息，報道形容方濱興因為建立防火牆「龐大的封鎖工具」而知名，但是現在因為教導中國青年如何翻牆，為他的成就「意料之外地」下了一個新的註腳。

報道稱，最然習近平打破其前任的做法，加強對互聯網「主權」的「防衛」，但是突破限制在中國官員中則是十分廣泛，「為了跟上快速改變的世界，他們經常需要使用谷歌電子郵件到推特」。

報道說簡稱VPN的虛擬私人網路可以突破中國的限制；而方濱興在周日向哈爾濱工業大學演講的時候，便「教導學生如何使用VPN登錄谷歌和其他被封鎖的外國網站」，並稱消息來自聆聽演講的學生在社交網路上發表的照片和貼文。

報道稱，哈工大方面證實中國「發展金盾系統、後來在2003年成為防火牆的小組主要工程師」的方濱興曾在該校演講，但是拒絕評論網路上的消息。

交配的季節

《泰晤士報》關注的中國相關消息則是iPanda熊貓頻道網路直播播的熊貓交配，報道稱有一名觀眾在iPanda熊貓頻道上看完熊貓交配之後「倒吸一口氣」的說「四分多鐘耶！」。

報道稱，該頻道第二季播出的節目主要是介紹繁殖熊貓的「詭異科學」，共有三隻雌性大熊貓和六隻雄性大熊貓、以20部攝影機拍攝，最高點的時候據稱有70萬人點擊瀏覽。

這些大熊貓在三天現場拍攝期間只有兩對完成交配，地點則是在四川西南部的雅安碧峰峽基地。

有觀看的網友說「溫柔和有耐心，武崗是完美的愛人」，報道說武崗和配對的翠翠交配兩次，一次為時4分33秒、另一次則是8分50秒。

報道還說，繁殖大熊貓不容易，但是雖然「深感挫折」，大熊貓仍然是民眾深愛的「國寶」。

另外也有觀看的網友「埋怨」說「我等了3個鐘頭，結果它們沒有交配成功」，「等我打個電話回來，一切就結束了」。

（撰稿：威克，責編：董樂）