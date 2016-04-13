英媒：中國被指綁架45名台灣人

圖片版權 AFP Image caption 肯尼亞與台灣沒有邦交，像大多數國家一樣遵循「一個中國」政策

《金融時報》周三（4月13日）報道了非洲國家肯尼亞將台灣人遣返回中國大陸的消息。

「台灣指責中國從肯尼亞綁架40多名公民，兩岸關係在對北京欠友好的台灣新總統下月就職之前變得緊張。」

報道指出，「目前22個國家與台灣保持邦交，而大多數國家，包括肯尼亞尊重北京的『一個中國』政策，拒絕承認台灣是一個單獨實體。」

報道還表示，「肯尼亞正在最後商定來自北京的6億美元優惠貸款，以幫助解決財政赤字問題，因此不願意此時得罪中國。中國已經是肯尼亞最大的債權國，中國公司正在肯尼亞興建基礎設施項目，其中包括橫貫肯尼亞的鐵路系統，造價35億美元。」

同性戀訴訟

《衛報》在其網絡版報道了中國大陸第一宗同性戀維權案判決：「中國法庭在里程碑案件中拒絕同性婚姻」。

長沙市居民孫文麟在2015年與同性男友胡明亮在長沙市芙蓉區民政局試圖辦理登記結婚，被當班工作人員拒絕，他在年底通過代表律師向芙蓉區法院提出起訴，要求判令民政局凖其結婚。

「周三上午，長沙一名法官在開庭聆訊後幾個小時就駁回了訴訟請求。」

孫文麟在裁決後向《衛報》表示，他認為法庭沒有用足夠的時間考慮他們的訴訟案，「過於謹慎」。

報道還引述與案件無關的一份針對中國醫務人員的調查結果，受訪者中67%認為性傾向是可以改變的。

英國講師

《每日電訊報》報道了在香港任教的英國講師希拉里·鮑爾（Hilary St John Bower）在中國大陸被殺的消息。

60歲的鮑爾任教香港理工大學，三個星期前失蹤，原本希望有更多的時間可以陪伴在深圳的家人。

報道引述警方表示，他在3月22日進入深圳不久後被殺。

警方沒有掌握他被殺的動機，但報道引述鮑爾多年的同事理查德·查爾斯的話認為，此案可能與鮑爾涉及的一宗房地產交易有關。在此交易中，鮑爾期望能收到900萬港幣。

（編譯：羅玲 責編：董樂）