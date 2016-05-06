英媒：中國債務危樓 阿里利潤井噴

圖片版權 Economist Image caption 最新一期《經濟學人》刊文評論認為，中國政府如不僅早動手必將導致債務崩盤

英國主要媒體周五（5月6日）有關中國的主要內容包括《經濟學人》（The Economist）預測中國債務危機行將崩塌，並建議暫緩人民幣國際化進程。

另外，《泰晤士報》和《金融時報》也報道了阿里巴巴季度利潤激增，以及博柏利在中國市場好景不再等消息。

巨大的中國債務

最新一期《經濟學人》刊載評論文章稱，中國的債務危機已經瀕臨隨時可能崩潰的危機邊緣，並建議中國政府盡快著手制止債務激增趨勢，未雨綢繆，暫時停止人民幣國際化進程。

評論例舉統計數字說，中國過去兩年的債務增長速度可以相比2008年金融危機時代，債務總額由10年前所佔GDP的150%，激增至260%。分析稱，全球各國每逢類似債務激增，最終都以大規模金融危機或經濟硬著陸告終，中國也難以例外。

分析還認為，對比起日本的長期滯脹和緩慢債務危機，中國的債務危機一旦爆發將是突然和井噴式的。

文章也指出，中國所謂「問題貸款」在過去的兩年中倍增，即使依據政府數字也已經佔到銀行貸款總額的約5.5%，而實際情況可能遠遠比上述官方數字更壞。文章舉例稱，僅在2014年，中國最大千家企業中已經有160家的借貸利息支出超過稅前盈利額。

分析文章認為，這次中國所面臨的巨大債務危機，最終也許未必與以往美國次貸危機或97亞洲金融風暴同樣結局，也有人預測可能會導致類似於日本經濟的長期停滯，但是必須認識到其實中國的金融系統更混亂，資金外逃壓力更大，所以危機會遠比日本要來得兇猛激烈。

文章最後建議，一定要未雨綢繆，不要等待太遲了，否則一旦危機爆發最終將難以駕馭。

阿里利潤激增

圖片版權 Getty Image caption 阿里巴巴財年第四季利潤同比激增八成五

《金融時報》 報道了中國電子商務巨頭阿里巴巴集團剛剛公布了第四財季業績同比躍升39%的消息，但利潤增幅仍低於預期。

據報，阿里巴巴上財年第四季儘管淨利潤同比激增85%，至人民幣53.7億元（合8.26億美元），但是仍然低於業界分析師的預期。

報道說，阿里巴巴集團管理方呼籲投資者保持信心，並給與他們一系列最新投資項目時間。

據悉，集團副主席蔡崇信(Joe Tsai)在財報公布後的電話會議上表示，集團麾下淘寶網先後花了七年時間才最終實現可觀利潤。

博柏利中國好景不再？

圖片版權 Getty Image caption 博柏利在中國市場業績大不如前

《泰晤士報》報道了曾經在中國高端消費市場紅極一時的英國著名奢侈品品牌博柏利（Burberry）似乎大打折扣的消息。

報道稱，中國當今的高端消費市場形勢低迷，來自諸如意大利、法國和英國等歐洲國家的奢侈品牌銷售額和淨收入過去一年均有較大幅度下跌。

報道說，受到衝擊的品牌包括博柏利和路易威登等等。

分析認為，造成中國奢華消費品牌市場萎縮的主要原因除了中國反腐所帶來的負面影響，中國經濟持續放緩，也有越來越多中國中產消費者開始成熟，更加重視商品的實際品質，而不再單方面只注重品牌效應。

（編譯：晧宇／責編：歐陽成）