英媒：奧巴馬訪日「人在廣島眼望中國」

圖片版權 AFP Image caption 日本首相安倍晉三與美國總統奧巴馬2014年4月23日在東京一家壽司店晚餐

英國《金融時報》周四（12日）報道說，美國總統奧巴馬本月的亞洲之行將面臨貿易和海上糾紛等難題。

奧巴馬明年1月卸任之前，已經開始了一系列的開創先河的友善之旅，本月他將作為第一位在任總統訪問日本廣島。

《金融時報》報道說，奧巴馬此行除了紀念在1945年美國原子彈爆炸中的死者之外，「還將利用此行鞏固美日同盟關係」。

「從前的敵人，如今都成為在亞洲旨在扼制中國的關係網絡中的關鍵國家。」

奧巴馬亞洲之行還將前往越南，這是「另一個從前的敵手」，如今面對中國在南海影響力不斷擴大並還在繼續填海造島，也正在「尋求美國幫助」。

報道認為，奧巴馬在國內因為沒有處理好與傳統盟國的關係受到批評，但是在亞洲，他的行政班子卻「悄悄地重新調整與每個友好國家的關係，充分利用中國加強軍力在該地區引起的不安。」

報道分析認為，奧巴馬將重心移向亞洲戰略面對兩個根本挑戰：一是跨太平洋伙伴關係（TPP）貿易協議的簽署，還需要經過美國參議院的批准，還會遭到總統競選中剩下的三位競選人的反對。

另一個挑戰則是中國「完全沒有在南海爭端中讓步的跡象，儘管美國和其盟國施加的壓力越來越大。」

海牙國際仲裁法庭預計將在今年6、7月就菲律賓提出的南海主權糾紛做出裁決，「有些觀察人士擔心，北京將在此之前強化自己的立場，宣佈對該地區空域的控制，或者尋求在有爭議的黃岩島（Scarborough Shoal）建造設施。」

中國官員「無禮」

Image caption 報道稱，女王的這把透明塑料傘原本是為了讓出席茶會的人看見她的身影，卻讓她私下談話的內容進入了麥克風錄音範圍

《每日電訊報》周四跟進報道了英國女王在白金漢宮花園茶會上有關中國官員「無禮」講話曝光後的後續情況。

報道說，女王與倫敦警察廳負責習近平國事訪問的指揮官談話能被錄音，都是女王那把塑料雨傘惹的禍，因為那把雨傘就像是一個擴音器。

「那把塑料雨傘放大了女王陛下有關中國官員粗魯無禮的評論，並被麥克風錄了下來。」

《每日電訊報》報道稱，女王與警方女高官就中國官員的行為坦率交談時，她以為自己處於麥克風錄音範圍之外。

但是為BBC，ITV和天空電視Sky報道這一活動的攝影師，拍下了這一談話過程，BBC決定播出這一「私下的對話」。

《每日電訊報》的另一報道關注中國方面屏蔽英國BBC有關這一消息的電視報道。

報道稱，中國當局「發力完全封閉這一新聞報道，對BBC國際台有關這一對話的所有電視新聞報道都黑屏處理。」

《泰晤士報》則報道了女王對話中涉及的習近平國事訪問前雙方為凖備行程的談判。

警方負責人多爾西告訴女王，中國官員在蘭卡斯特宮與英國駐華大使會談時「威脅取消訪問」的細節。

「據信，中國方面要求保安官員獲准帶槍，被倫敦警方嚴詞拒絕；中方還要求英方禁止反華遊行。」

（編譯：羅玲 責編：路西）