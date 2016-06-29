英媒：中國經濟走弱信號——銀行盈利下跌

英國各大媒體關注的中國消息包括：12年來中國各家銀行首次出現盈利下跌以及湖北仙桃、潛江民眾示威迫使政府叫停影響環境的工程。

《每日電訊報》周三（29日）報道了中國國有銀行盈利下跌的消息，稱「12年來第一次出現的贏利下跌，凸顯中國經濟放緩的擔心。」

報道稱，這些超大型機構的壞賬數額也出現增加，借貸漲幅放緩，顯示各大中國銀行越來越謹慎。

中國國有銀行的贏利下降了3.5%，不過仍然是世界上最大規模的銀行。

報道引述《銀行家雜誌》今年的排名說，世界前五大銀行中，四家是中國銀行，其中中國工商銀行（ICBC）世界最大、第二十是中國建設銀行，美國摩根大通位居第三。

報道稱，如果中國銀行真的出現贏利放緩，很難看到哪家銀行能取代它們的榜首位置。

「儘管贏利小幅下跌，中國的銀行還是已經迅速擴展。十年前，中國的銀行贏利佔世界份額4%，如今佔幾乎32%。」

環保抗議

《泰晤士報》周三報道了在湖北仙桃、潛江兩個地區的民眾抗議迫使中國當局改變計劃。

報道稱，中國的抗議人士獲得「罕見的勝利」。

「經濟迅速增長多年，中國的空氣、水和土壤受到毒害後，日益增加的環保理念凸顯了很多民眾對政府缺乏信任。當局通常不願意公布潛在有危險項目的情況，也限制公眾參與這些項目的審批過程。」

88888車牌

《每日電訊報》周三在其網絡版報道中國一名卡車司機花了重金買了88888車牌，結果被警察經常叫停檢查是不是有假。

報道說，迷信的中國人經常花大價錢買幸運車牌，「不過通常都是用在豪車上」。

該報引述中國媒體上這位周姓司機表示，當他被警察叫停問話時，經常會聚集大批看熱鬧的路人給他的車照相，也就是說每次被叫到路邊問話的時間都有大約半小時。

他說：結果他被警察叫停檢查的時間比開車的時間還要長。