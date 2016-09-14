英媒：北京讓烏坎知道誰說了算

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英國媒體周三（9月14日）關注在廣東漁村烏坎的警民對峙以及中俄南海聯合軍演局面下的西方對策。

《泰晤士報》報道標題是：北京讓反叛村子知道誰說了算。

「五年前跟中國政府對著乾的一個漁村村民又跟當局發生了衝突，他們一直在抗爭奪回失去的土地，選舉自己的領導。」

報道說，視頻顯示當地民眾，有些帶著摩托車頭盔，向防暴警察投擲磚頭，一度逼退警察。而當局則使用催淚彈和橡皮子彈，打傷抗議者。

「2011年，警察、政府和共產黨官員從烏坎被趕走，使該村舉世聞名。土地被地產開發商利用，失地的村民非常憤怒，最後贏得了前所未有的讓步：舉行民主選舉的機會。」

林祖戀被選為村長，土地問題也被調查，但是很多村民對土地未能歸還仍然感到失望。

「自６月以來，數千人參加遊行抗議林被捕。這樣的遊行在中國別的地方很快就會被粗暴攔阻了，但是烏坎抗議者們贏得了迴旋餘地，在遊行中唱愛國歌曲揮舞紅旗，強調他們對制度的忠心。」

《金融時報》報道說，2011年烏坎爭端最後以罕見的民主選舉村委會結束，吸引國際媒體興趣後，烏坎一直都是當政共產黨感到棘手的問題。

「像其他很多中國小鎮一樣，在一個不准私人擁有農地的司法系統中，烏坎村民沒有沒有什麼權力阻止黨委派的當地官員高價出售或轉讓土地。」

《金融時報》報道還提及烏坎土地之爭的政治動向背景，高級黨幹部都在為明年舉行的中共十九大人事升遷做好凖備。

現在的廣東省委書記胡春華，在胡錦濤時期曾被認為是更高級官位的候選人，但是現在在習近平當政期必須重建新的保護。

中俄聯手

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《金融時報》周三刊登社評認為：對美國的敵視讓莫斯科和北京團結一致。

社評認為，西方錯誤解讀中蘇1950年代和60年代初期的分裂是冷戰時期最大的情報錯誤之一。「如果美國早點意識到這兩大強國之間其實彼此仇視，應該能早點找到利用兩者差異的辦法。」

社評認為，現在美國和其盟國面臨一個相反的錯誤。「很多嚴肅的西方分析人士都認為俄羅斯和中國真正結盟的可能性很小。甚至中國和俄羅斯很多專家也說，歷史和文化上，這兩國彼此互不信任，鴻溝太大難以彌補。」

社評警告說，「中俄關係之密切，關係發展之快速都已經超過了大多數人的預測。雙方為共同對抗美國主導的世界秩序而全面結盟如果尚不是現實，也已經是可能。」

社評提到中俄在南海舉行的聯合軍演，距離南海仲裁宣佈僅兩個月，顯示俄羅斯對中國的支持；而習近平與普京自2013年以來已經會面了17次，兩國工作層面的接觸也大幅度飆升。

社評認為，中俄除了對美國在自己後院「搞事」都抱仇視態度之外，其實還有很多其他相似之處：都是集權政治制度、國家資本主義，而且習近平和普京都發誓要復興國家，通過國家嚴密控制的媒體塑造自己強人形像。

社評最後呼籲美國及其友國不要再犯冷戰時期的錯誤，而應該在恰當之處如敘利亞和氣候變暖等問題上與俄羅斯和中國合作。