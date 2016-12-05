英媒今日頭條： 意公投失敗 歐洲局勢告急

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周一（12月5日），英國媒體關注意大利總理倡導的修憲公投遭否決， 歐洲金融市場動蕩，政治前景堪憂。

《泰晤士報》頭版頭條稱：意大利總理失敗，歐洲陷入混亂。該報稱：全球反建制的思潮還在繼續。

《衛報》頭版也重點報道意大利公投失敗和奧地利總統選舉中極右政黨敗北。該報比較了奧地利極右政黨候選人的失利與英國在脫歐公投中的反建制情緒。

《金融時報》頭條關注奧地利大選中極右翼候選人失敗，稱歐洲為此「鬆了一口氣」。

《每日電訊報》頭版大篇幅報道意大利的公投結果，標題是」意大利說No，歐洲陷入危機「。伴隨意大利公投這一結果的是歐元的下跌給金融市場帶來的動蕩。

《iPaper》頭版報道英國外相鮑里斯·約翰遜周日在接受BBC採訪時的講話。約翰遜對英國脫歐部長暗示英國可以買通歐盟進入單一市場「大潑冷水」。

《每日快報》頭版稱：每天吃果仁有延年益壽效果。

《每日鏡報》頭版關注韓國的狗肉養殖場。