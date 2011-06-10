克罗地亚将于2013年加入欧盟

克羅地亞從前南斯拉夫獨立20年後獲准將加入歐盟。

歐盟委員會主席巴羅佐表示，克羅地亞加入歐盟的談判在越過該國司法改革這一最後障礙之後，已經有結論。

預期克羅地亞將於2013年成為歐盟正式成員國。