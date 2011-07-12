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瑞典科學家發現，造成淋病傳播的淋病奈瑟菌產生異變，對常用的抗生素產生抗藥性。

科學家因此警告，抗藥性淋菌可能迅速傳染，對全球構成威脅。

他們指出，目前繼續投入人力物力研究新型藥物來抑制抗藥性淋菌的傳播。

首個具有抗藥性的淋菌感染個案是在日本發現。

研究人員形容有關發現雖然驚人但並不出乎意料。

他們提出，目前斷言抗藥性淋菌是否已廣泛傳播還是言之尚早，但相信除非馬上研製新藥物和有效療程，否則病菌將會迅速在全球傳播。

淋病是世界上最常見的性病之一，由淋病奈瑟菌傳播，以泌尿生殖系統化膿性感染為主要表現。

淋病是中國性傳播疾病中最發病率最高。

約50%受感染的女性沒有任何症狀，但受感染男性則會有高達98%的人出現症狀。