圖片版權 BBC World Service Image caption 畢節是中國西部大開發拉開序幕的地方，少數民族聚居地區。

貴州畢節國土資源官員王忠貴涉嫌強姦當地女教師案一名辦案警察因「言論不當」被停職調查。

受害人周琴（化名）指阿市鄉派出所副指導員鐘顯聰在做筆錄時曾告訴她「戴避孕套不算強姦」，並建議她與王忠貴「私了」。

據中國媒體報道，鐘顯聰已經被停止執行職務，並接受紀委調查。

畢節市公安局政委郭少全上周五接受《瀟湘晨報》記者採訪時表示，鐘接受調查的原因是「他的辦案方式方法，辦案過程中摻雜了自己的語言，引起媒體炒作，造成不良影響」。

說法不一

郭少全稱，初步調查表明鐘顯聰在發生強姦案的當天中午與王忠貴等官員在阿鄉市學校參加午宴時並沒有違反公安部禁令喝酒。

但《瀟湘晨報》稱周琴指鐘顯聰至少喝了兩杯以上的酒。

畢節市警方調查稱周琴報案時作筆錄的不是鐘顯聰一個人，還有另外一位警察在場。

但周的母親表示她當時就在門外，另一位警察也在門外，在屋裏為周琴作筆錄的只有鐘一人。

另外，周的親屬聲稱警方沒有及時趕往案地點保護現場。

警方調查結果與此相反。

法制宣傳日

28歲的王忠貴被控在5月17日強姦一名因醉酒而不省人事的26歲初中女教師周琴，已經被批捕。

周琴對媒體稱，事發當天，學校校長要求她陪數名到學校參加法制宣傳活動的當地官員吃飯喝酒，王忠貴和鐘顯聰都是賓客。

她稱王忠貴在酒席結束後他提出送她回家，但卻將她帶到了自己的辦公室，後在她昏睡之際實施強姦。

周琴在被強姦的第二天晚上在家人的勸說下到派出所報警。

鐘顯聰對媒體解釋稱，他在錄完周琴口供後，發現這起強姦案「暴力特徵不明顯」，而且周琴提到王忠貴使用了避孕套，會造成更加難以取證和認定罪行，因此才詢問她是否接受和解。