圖片版權 Reuters Image caption 這位婦女（白衣者）說，自己的兒子當年就死在阿布薩利姆監獄。

利比亞全國過渡委員會說，在首都的黎波里發現一處亂葬墓地，其中埋葬著多達1270具屍體。

據信，這些死者可能是1996年保安部隊在阿布薩利姆監獄殺害的犯人。

利比亞今年早些時候開始的抗議活動，也正是因為示威者要求卡扎菲政權釋放因為幫助阿布薩利姆監獄遇難者家人而被逮捕的一位律師。

這所亂葬墓位於阿布薩利姆監獄所在地，目前已經在地表下找到了一些死者的遺骨和衣物碎片。

利比亞過渡委說，他們通過審訊當年在監獄工作的看守人員獲得了有關亂葬墓地的線索。

一些受害者的家屬已經到墓地參觀。

在當地的BBC記者說，直道不久以前，有關當年阿布薩利姆監獄囚犯被害的詳情，外界仍然知之甚少。

一些目擊者說，犯人在抗議監獄條件之後，在牢房內被手榴彈炸死或者被槍殺。

過渡委官員說，他們將需要外國法醫幫助查明真相。