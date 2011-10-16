圖片版權 Getty Image caption 範因斯坦：美國和伊朗已經走上了對撞的路線。

美國國會眾議院院情報委員會的主席說，中國和俄國應該支持對伊朗採取制裁措施。

在美國電視台接受採訪時，眾議院情報委員會主席羅傑爾斯說，美國應該對中俄兩國施加壓力，要中俄兩國明確表態。

羅傑爾斯說「你們是要選擇和一個進行國家恐怖主義的國家站在一邊？還是要和國際社會的其他國家站在一邊？」。

參議院情報委員會主席範因斯坦則是在接受另外一家電視台採訪時，呼應羅傑爾斯的說話，指出中俄兩國在伊朗問題上採取不合作態度，瓦解了的國際社會對此所作的努力。

他們兩人是對有關美國國安當局偵破「伊朗人員意圖謀殺沙特駐美大使」指稱做出回答。

羅傑爾斯和範因斯坦都認為應該對伊朗採取強硬的態度、並且加以制裁，不過並沒有呼籲對伊朗動用武力。

美國總統奧巴馬上周四（10月13日）曾經表示，伊朗將會面對最嚴厲的制裁，而且美國將不再提供其他的選擇。

範恩斯坦與羅傑爾斯都表示，謀刺沙特駐美大使是個非常嚴重的行為，所幸治安部門在行動前偵破此一陰謀。

美國治安部門上周二宣佈，查破了一起意圖謀殺沙特駐美大使的陰謀，涉案對象包括了兩名與伊朗國安間諜有關的嫌疑人。