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德因英使馆遭冲击召回驻伊朗大使
2011年11月30日
德國從德黑蘭召回了駐伊朗大使，並且形容英國駐伊朗使館遭受衝擊的事件是不能接受的。
德國外交部長韋斯特韋勒說，德國對英國表示支持。
他還說，國際法要求各國保護外國使館。
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