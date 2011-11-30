德因英使馆遭冲击召回驻伊朗大使

德國從德黑蘭召回了駐伊朗大使，並且形容英國駐伊朗使館遭受衝擊的事件是不能接受的。

德國外交部長韋斯特韋勒說，德國對英國表示支持。

他還說，國際法要求各國保護外國使館。