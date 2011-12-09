中国表示同挪威外交关系继续困难
- 2011年 12月 9日
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中國周五表示，中國同挪威的關係繼續遇到「困難」，一年前中國降級了同挪威的外交關係，以報復授予中國被監禁異議人士劉曉波諾貝爾和平獎。
中國外交部發言人洪磊說，因為挪威政府在諾貝爾評委給劉曉波授獎時作出錯誤的決定，所以導致雙邊關係發生困難。
與此同時，5名諾貝爾和平獎獲得者發起要求釋放劉曉波的活動，他們表示擔心北京正在壓制劉曉波的親友，讓世界忘記劉曉波的困境。
劉曉波是第一位獲得諾貝爾和平獎的中國公民，他在2009年參與起草08憲章後被判11年監禁。