上周流亡美國的中國著名作家余傑警告世界對北京政府試圖輸出自己的共產主義模式保持警惕。

曾經以挑戰權威的姿態在香港出版《中國影帝溫家寶》一書的余傑說，在他最終決定逃離中國之前，他曾經遭到過當局的騷擾與毆打。

余傑說，北京政府這個魔鬼比冷戰時期的蘇聯更加危險。因為當時的蘇聯只是躲在鐵幕之後，而北京則在迫害自己國民的同時，還向其他地方-例如非洲-輸出共產黨模式。

余傑敦促國際社會向中國政府施加壓力。他說，西方世界罔顧中國人權問題最終將危及到他們的自身利益。