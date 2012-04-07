流亡海外的民運人士紛紛對中國80年代民主領軍人物方勵之逝世表示哀悼。

居住在美國的前中國社科院政治學所所長嚴家祺對BBC中文網說，今天中國的巨大變化最早的起因就是方勵之。他為了中國民族的自由，為了中國科學的發展貢獻了一生。

八九學運領袖王丹說，方勵之是中國人權最早的倡導者，是80年代學運的精神象徵。

民運人士胡平說，作為出色的科學家和中國民主倡導者，方勵之很早就被稱為「中國的薩哈羅夫」。

另外，很多中國國內和海外人士也通過互聯網表達了對這位著名民主人士和學者的哀悼。