贊比亞警方說，他們正在追捕被懷疑在一座中資煤礦導致一名中方管理人員死亡的兩名贊比亞礦工。

南方省副警察署長佛萊德·穆唐德(Fred Mutondo)在接受BBC電話採訪時說，警方已經逮捕和起訴了12人，他們涉嫌在科藍煤礦(Collum Coal Mine)參與騷亂和盜竊。

星期六（8月4日），科藍煤礦的礦工舉行抗議，要求增加工資。

有示威工人把一輛礦車推向一名中方管理人員，導致他當場死亡，另一名中國人受傷。

在對峙中，7名贊比亞礦工被打傷，但傷勢不重。