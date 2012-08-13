中国称将严打医护非法器官移植

中國衛生部新聞發言人鄧海華周一（13日）表示，中國將嚴厲打擊醫務人員從事違法違規人體器官移植活動。

中新社引述鄧海華表示，警方近期將公布28個「黑中介」涉案的醫療機構和醫務人員的名單。衛生部將配合有關部門對涉案的醫療機構和醫務人員依據其在非法器官移植活動中的情節和實施情況，依法依規追究責任。

目前，人體器官買賣仍屢禁不止。本月9日至10日，湖南郴州17歲少年賣腎案開庭審理，包括多名醫務工作人員在內的被告被以故意傷害罪提出訴訟，引起社會關注。