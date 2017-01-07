消費電子展2017：中國創新超越模仿

Image caption 中國樂視公司的英文名LeEco對西方人來說聽起來像法國名字

以前，中國對知識產權的無視以及假裝沒看見對公然假冒產品的文化世人皆知，也是很多笑話的來源。

這麼說是公平的。在中國，人們不僅假冒各類設備，甚至有冒牌商店—2015年一家冒牌蘋果店被關閉。

此類事例形成了西方對中國作為世界無恥造假者的看法—一個美國和歐洲的偉大創意以盡可能低的造價被組裝的地方。

然而，現在是改變看法的時候了。

在全球最大電子消費展美國拉斯維加斯消費電子產品展（CES）上，一些中國公司不僅與外國同行競爭價格，也在奇妙的創意和設計上展開競爭。

中國消費者成熟之際—我指的是更富有了，其技術產業也更成熟了。

和很多英國歌手一樣，中國想要打入美國市場。但問題是，中國企業能否從西方消費者那裏得到更多信任。

"聽起來像法國的名字"

樂視在消費電子展北展廳佔據了相當大的展位，該公司的英文名是LeEco。

這裏有一輛類似特斯拉（Tesla）的概念跑車、一些內置谷歌安卓軟件的智能自行車以及一台12英寸電視。他們要表達的是自己做很多事情。

圖片版權 Getty Images Image caption 樂視總裁賈躍亭出席了今年的CES展會

樂視曾經被譽為中國的Netflix，一個提供視頻內容並最終開始製作原創作品的公司，而現在卻很快轉向硬件市場，從去年年底開始在美國銷售產品。

"人們對LeEco有假設，以為樂視聽起來很像法國公司"，樂視市場團隊的肯尼·馬德斯說，並解釋"樂"字在漢語中的涵義。

"我們公司名字的意思是快樂的生態系統，當消費者選擇我們的產品時，他們對其質量和設計是滿意的。"

馬德斯認為，名字聽起來像來自法國，這對一家中國公司來說是好事，因為這消除了習慣"蘋果"卻不習慣"小米" 的人們。

然而，我在本周至少聽過對LeEco的5種不同發音。

我在樂視的展區看到一台很像GoPro攝像機的裝置後對馬德斯說，甚至在這裏我們還是能看到西方知識產權的漠視。

"我不會這樣說"，他表示，"我們的產品中有很多創新元素，我們的手機產品線有很多創新—我們是移除音頻插孔的公司"。

Image caption 樂視展台的安卓動力自行車

當然，他指的是蘋果公司從最新iPhone上移除耳機插孔的爭議決定—儘管我不確定蘋果和樂視的這一決定受歡迎。

樂視不會受到其財務危機的影響—有中國媒體報道說，其供應商之一豪聲電子聲稱樂視拖欠5185萬元，已提起法律仲裁。樂視否認相關報道。

華為爭雄

高德納諮詢公司的最新數據顯示，全球智能手機市場蘋果和三星兩雄相爭之外，排在第3位的是華為。

作為歐洲電信基礎設施的最大供應商，華為是最早進入西方市場的中國公司之一，儘管在美國有所不同。華為製造了谷歌2015年推出的Nexus 6P手機，但直到現在仍沒有大力推廣其自身品牌。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為在CES展會上推出Mate 9平板手機

華為Mate 9，所謂的平板手機（phablet），是該公司在美國推出的首款高端產品。這一產品的亮點之一是自帶聲音助手。

令人好奇的是，當華為製造自己的人工智能助手時，卻選擇將亞馬遜的雲端語音服務Alexa融入其裝置。我想知道這是不是因為美國用戶在如此廣泛的數據收集上可能不會信任一家中國公司。

但是，華為消費者業務集團首席執行官餘承東提供了一個更簡單的解釋。

"亞馬遜Alexa是這個國家最好的"，他說，"我們想為消費者帶來最好的服務，在中國我們有自己的產品，但我們短期內沒有在美國推出的意願"。

氣勢轉移

去年，華為得到一份預期之外的禮物：三星產品起火。

"他們的問題給華為在市場上製造了更多機會"，餘承東說。儘管如此，他覺得即使沒有這一問題，華為Mate 9一樣可以與三星Galaxy Note 7相抗衡。

他表示，中國在過去值得模仿者的名聲，但已經很快擺脫那樣的形像。

"中國供應商的創新越來越強大，不像10年、20年前，很多中國人向西方學習，當今的中國有很多原創創新。"

圖片版權 AFP Image caption 中國電信用高蹺籃球吸引CES觀眾

"30年前中國是一個非常貧窮的國家，像朝鮮那樣，非常窮，什麼都沒有"。

"在30年內，中國的方方面面都在改變、成長；華為在創新領域有巨額投資"。

餘承東透露，華為今年預期在研發方面投入100億美元資金—基本與蘋果公司持平。

但是投入不是一切。 喬布斯這樣的人才是多少錢都買不來的，且文化壁壘令人沮喪的同時也令人迷惑—在中國取得巨大成功的產品可能在其它區域一敗塗地。

儘管如此，當美國公司在中國難以再取得進展之際，中國公司則加速打入西方的市場，產品更高端而價格仍低廉，你如果認為他們不會成功的話恐怕就押錯了寶。