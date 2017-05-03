人工智能：機器人的科幻版vs現實版

圖片版權 Thinkstock Image caption 機器人越來越像真人，人工智能也越來越逼近甚至超越人類智能。AI時代已經到來？

人類發明創造了機器人，機器人進化到智能超過自己的創造者，不甘屈居次等地位，遂起來反叛，人和機器大戰，雷鳴電閃，血肉橫飛，最後地球仍屬於人類。好萊塢早就講過這個故事，還有不同版本。

但是，說到人工智能（Artificial intelligence, AI），今天仍有不少人覺得很新潮、高端。其實，機器人就是裝備了人工智能的機器。

AI這個詞最早誕生於1950年代，指的是製造智能型機械的科技。近年來這方面發展迅猛，仿人形機器人被認為是人工智能的終極體現。

就像科幻電影裏那樣？

現在，酒店和工廠裏已經有機器人和人一起上班，無人駕駛汽車也已經上路測試，無人機開始送貨服務，股票交易所的」中樞神經「是AI引擎，購物網亞馬遜和網絡電視Netflix用AI分析用戶消費心理和習慣，據此推薦相應商品、書籍、影視，或者向廣告商提建議，還有智能手機和ｉＰａｄ裏的「私人助理」。

經過60多年的磨礪，人類社會似乎真的要進入AI時代了。

在智能和人工智能並存變成每個人的日常之前，先來看看銀幕上的虛構角色和現實版的AI。

圖片版權 ALAMY/IBM Image caption 《2001漫遊太空》裏的反派角色哈爾（Hal）和當今世界智力超人的電腦沃森（Watson）。

全知全能的機器人

《２００１太空漫遊》（2001: A Space Odyssey），斯坦利·庫布裏克執導的美國科幻片，１９６８年上映。

這部影片的主角，哈爾（Hal），或許是迄今為止最著名的ＡＩ反角。它的設計使命是掌控「探索一號」宇宙飛船的控制系統，還要跟飛船上的人員互動。但是，它很快就把人類撇在一邊，開始了自己的使命。

Hal實際上是指啟發式編程算法計算機（Heuristically Programmed Algorithmic Computer）。

銀幕下的世界裏，跟它最接近的要數IBM的沃森（Watson）。沃森是一台超級電腦，懂得自然語言，幾秒鐘就能閲讀數百萬份文件。

２０１１年，沃森參加美國電視智力競賽節目《危險邊緣》（Jeopardy!），擊敗了當時世界上最優秀的兩名選手。

跟電影裏的哈爾不一樣，沃森與人類關係和諧，在很多領域攜手共進：

在可口可樂、Ｐ＆Ｇ之類跨國大公司的研發部門協助人類開發新產品；

為美國十幾家醫院提供服務，幫助病理學專家開發癌症新療法；

融入一款恐龍玩具的電腦配置，讓孩子們嘗試體驗跟AI交流溝通－孩子們可以問恐龍問題，沃森藏在恐龍體內幫助它回答這些問題；

圖片版權 ALAMY AND BOSTON DYNAMICS Image caption 電影裏的「終結者」殺手機器人和波士頓動力（Boston Dynamics）公司開發的搜救機器人Atlas

機器殺手

T-800是科幻片《終結者》（Terminator）裏的殺手機器人，AI系統Skynet給它編的程序是去執行滅絶人類的殺手任務，這個AI控制了地球上的電腦中樞系統，它的目標是摧毀地球人類。

迄今為止，現實中還沒有一款AI系統具有自我意識功能；現有AI的編程都是幫助人類實現某種任務的功能。一個例外是軍用機器人。這種機器人要上戰場，需要適應戰場上的現實，輔助戰士執行任務。

美國軍方正在研發各種智能裝備，比如讓士兵具有超人般的力量，或者能眼觀六路耳聽八方，或者能幫助他們在戰場做出更好的決策。

現在沒有終結者那樣的機器殺手。但是，美國波士頓Boston Dynamics公司開發的搜救機器人已經入使用。

圖片版權 ALAMY AND SOFTTBANK Image caption 《星球大戰》裏的機器人C-3PO（左），日本軟銀公司研製的機器人「胡椒」２０１５年投放市場

助手和伴侶

C-3PO 是電影《星球大戰》裏的機器人，存在的目的是服伺、輔佐人類，據稱擅長六百萬種溝通交流方式。他的主要職責範圍是禮儀、習俗和翻譯，以便不同文化之間的交流能較順暢地進行。

在現實世界裏，這類助手伴侶式機器人已經開始蓄勢待發。

日本軟銀公司開發的「胡椒」２０１５年夏季投放市場，幾乎立刻售罄。

據稱它能識辨人類的情緒和情感變化。如果主人回家時愁眉苦臉，不開心，它就會建議聽聽音樂。

這種「察言觀色」的能力，它是通過看海量的人類面部表情視頻學會的。

圖片版權 Rex and iRobot Image caption Wall_E 和 Roomba

清潔工機器人

Wall-E 是迪斯尼同名影片裏的角色，它在電影裏的任務是在人類離開地球後打掃清理這個星球。

現實版的清潔工機器人當然不需要承擔那麼宏大的任務，但同樣能夠替人類打掃衛生而顯得可愛的機器已經誕生，就是智能吸塵器。

現在市面上最有名的牌子就是iRobot公司出品的Roomba；截至２０１４年２月，已經賣出１千萬個。它自帶感應裝置，按編好的程序在屋裏各處吸塵，完工後乖巧地回到大本營充電。

有傳聞說一些用戶對它產生了情感依戀，就像對寵物一樣，帶著它們一起去度假。

圖片版權 ALAMY AND ATR HIROSHI ISHIGURO LAB Image caption 科幻片 Ex-Machina裏的機器人女主角埃娃，現實世界裏日本機器人專家石黑浩跟以自己為原型製作的仿真機器人

仿真機器人

埃娃（Ava）是２０１５年科幻片 Ex-Machina裏的機器人，具有真人般的軀體。這個虛構的機器人堪稱AI的終極版本。

她（它）看上去就是一個真人，能跟人談論任何話題，能表達跟人類的共鳴、同感。然而，埃娃又確實是「人工智能機器」，有自己的只屬於機器人族群的計劃和謀略。

而這也正是最令人類害怕的AI。

現實中，埃娃那種真人外形、智能超人的機器人還沒有出現，但確實有一些這方面的嘗試。

日本機器人專家石黑浩按自己的外形容貌仿製了一款機器人，取名Geminoid，用來研究人－機互動。

他的仿真機器人用硅膠作皮膚，但更逼真的的版本或許指日可待：已經有生物工程技術公司和化妝品公司合作，用３Ｄ打印機「打印」出人類皮膚。

軟件公司IPsoft開發了一款虛擬助手，取名阿米莉亞（Amelia），目前還在虛擬空間飄著，但公司首席執行官杜貝教授堅信，幾年之內，AI就將與機器結合，生成仿真機器人；屆時，阿米莉亞將走出虛擬時空，踏入現實人世，酷似真人。

像電影裏的埃娃那樣？