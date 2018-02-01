刨根問底：科學家是如何預測未來的？

刨根問底：科學家是如何預測未來的？

每年的這個時候，各種預測滿大街可見，從中國經濟是否下滑，到特朗普是否要被彈劾。有些聳人聽聞，有些最終證明十分靠譜。

那這些預測背後是什麼邏輯？科學家們又是如何預測未來的呢？BBC中文帶你刨根問底。