天宮一號不日重歸地球 殘骸落葬何方仍屬未知

你的器材不支持播放多媒體材料 捕捉天宮一號的雷達成相

失聯的中國空間站天宮一號的殘骸最早可能於本周五（3月30日）墜落地球。

從去年開始，天宮一號殘骸將墜落何方成為全球關注焦點。

天宮一號2011年上天，是中國第一個空間站，服役5年，預計今年1月至4月重返地球。但在回歸途中，它與地面失聯，預定將它送入南太平洋海域的助推器無法被點燃。

它的殘骸墜地時間和地點因此變得難以預測。可以肯定的是，天空一號不會跟其他壽終正寢的空間站殘骸一起長眠南太平洋海底。

歐洲宇航局（ESA）最新估計它隕落地球的時間在3月30日至4月2日之間。

中國新華社報道則引述北京航天飛控中心和專業機構預計，天宮一號重歸大氣層的時間在2018年3月31日至4月4日之間。後續，中國載人航天工程官方網站將每日發佈有關監測預報信息。

到那時，天宮一號將燒得差不多，只剩下少部分殘骸。

圖片版權 china manned space engineering Image caption 天宮一號重8.5噸，軀體大部分將在穿越大氣層時燃燒解體，殘骸仍會墜地。

圖片版權 European Space Agency Image caption 天宮一號殘骸可能墜落的區域，佔了赤道南北兩側各一大片水域。

落葬何方？

去年，歐洲宇航局（ESA）預計這些殘骸落地的範圍在北緯42.8度和南緯42.8度之間，相當於西班牙北部和澳大利亞南部之間的區域。

天宮一號重歸地球是一個漸進過程，穿越大氣層時逐漸加速；到距離地球100公里處高空時，開始升溫、燃燒。

澳大利亞航天工程研究中心副主任阿博塔尼奧斯（Elias Aboutanios）告訴BBC， 天宮一號燃燒時，地球上處於夜晚的地區人們可以看到像隕石或流星一樣的發光物體在夜空劃過。

Image caption 天宮一號會降落在哪裏？

不過，地面上的人被天宮一號殘骸擊中的可能性微乎其微。

天宮一號重8.5噸，除了少數高密度的部件，比如燃料箱或火箭引擎，其他部件應該都已經在大氣層裏解體。

剩下沒有燒盡的殘片會墜落地球。歐洲宇航局太空垃圾部門負責人克雷格（Holger Krag）說，這種體積的物體通過大氣層時，落到地面的殘骸佔原來體積的大約20%-40%。

他認為，被天宮一號殘骸擊中的機率"大致相當於一年裏兩次被雷電擊中"。

尼莫點——航天器國際公墓

衛星、空間站等結束使命後墜落地球，大部分都會燃盡，殘骸大部分會落入海洋。

通常，它們壽終正寢前仍跟地面控制中心保持通訊聯絡，它們的墜落軌道、地點、速度仍受地面控制。

殘骸被引到"海洋難抵極"，又叫尼莫點，是海洋上距離陸地最遠的點，位於南太平洋，介於澳大利亞、新西蘭和南美大陸之間。

這片水域面積大約1500平方公里，被稱為太空飛行器和人造衛星的國際公墓。

已經安葬於此的有大約260個完成使命的空間站和衛星。

圖片版權 AFP Image caption 2011年，天宮一號成功升空，標誌著中國載人航天工程的一個里程碑。

天宮一號

中國的載人航天工程起步較晚。2001年發射了運載著實驗動物的宇宙飛船，2003年第一次把宇航員送上太空，成為前蘇聯和美國之後第三個具備這項技術和能力的國家。

2011年9月29日，天宮一號升空，成為中國載人航天工程項目的一個重要里程碑。

天宮一號能夠承載宇航員工作數日。中國首名女宇航員劉洋2012年登上天宮一號。

Image caption 較重的太空物體以前曾重回地球

2016年3月16日，天宮一號在與神舟八號、九號、十號飛船進行6次交會對接，完成各項既定任務後，完成使命，正式終止數據服務，進入軌道衰減期。這比預定服務延長了2年。

天宮二號空間站已經升空服役。

中國計劃到2022年把天宮三號載人空間站送入太空運行軌道。