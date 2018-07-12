BMI指數玄機：苗條不一定等於健康

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你一定聽說過BMI(body mass index)指數這個詞，直譯為身體質量指數。簡單點說，它是指身高體重指數，是用體重除以身高平方得出的數字。

一般來說，理想的BMI指數應該在18.5到24.9之間。低於18.5說明體重過輕，高於24.9體重則超標。如果BMI達到或是超過30，就算是肥胖了。

BMI是衡量人是否擁有健康體重的一個簡單方法。但是，現在有新的研究顯示，BMI正常、並且看上去很苗條的人未必就健康。

內臟脂肪

因為，外表苗條的人很可能體內堆積大量脂肪，這些內臟脂肪（visceral fat）通常聚集在心臟、肝臟和胰臟周圍。

過多內臟脂肪會增加糖尿病、心臟病和高血壓的風險。

Image caption 內臟脂肪多對健康非常不利。

但怎樣才知道自己內臟脂肪過多呢，它不像BMI那麼簡單，需要專業醫學儀器檢查。

但是，也有一個簡單的繩子測量方法可以作為參考。方法是這樣的：

用一根軟繩從腳跟量到腦頂，然後把這根繩子對折再量腰圍。

如果腰圍小於對折的繩子，則屬於正常。但如果腰圍過粗，繩子的兩頭圍攏不過來，則表示內臟脂肪過高。

研究人員發現，一些BMI正常，體型苗條者有可能內臟脂肪過高。相反，一些BMI偏高，體型微胖者也可能很健康。

測試還顯示，兩個BMI完全相同者，例如BMI同為21的兩個人，一個人內臟脂肪高達6.9升，另一人則為0.7升，區別巨大。

瑞典健康機構Amra的負責人托米·約翰遜（Tommy Johansson）認為在衡量內臟脂肪方面，BMI作用很小。

他說，"這些人看上去是一樣的，但一些人可能需要看醫生，另外一些則很健康。"

並非人人適用

BMI測量方法在1970年開始流行，但今天看來它未必對每個人都適用，例如一些拳擊運動員和橄欖球隊員等。他們肌肉比例大大高於脂肪。

圖片版權 Getty Images Image caption 橄欖球運動員BMI有可能超標，但不表示他們不健康。

肌肉比脂肪密度大，因此比脂肪重。他們的BMI指數可能會超標。但實際上他們可能非常健康。

當然，他們只佔人口的極少數，大約為1%。

隨著人們年齡增長，肌肉比例會減少。儘管他們仍在"健康體重"範圍內，但卻有可能有大量內臟脂肪，特別是一些吸煙者。

此外，BMI對孕婦也不適用。一些少數族裔人群儘管BMI指數較低，但仍有高風險。

位置最重要

脂肪在人體分佈的位置至關重要，這一點BMI無從測量。

研究顯示，腰部脂肪過多健康風險較大，如果是大腿以及臀部脂肪多則問題不大。

圖片版權 Getty Images Image caption 腰圍過粗增加患病風險

醫生建議，無論你BMI指數是多少都應該適度減肥，保持腰部苗條。

男性最好不要超過94厘米（37英寸），女性不要超過80厘米（31.5英寸）。

因此，最好把BMI與其它讀數結合起來看，例如血壓、膽固醇以及家族史等來判斷一個人得二型糖尿病或是心臟病的風險。

然而，如果BMI遠遠超出健康範圍以外，或是腰圍過粗肯定會增加患病風險，包括中風以及某些癌症。

要想保持理想的腰圍和體重，醫生的建議是少吃多動。

好消息是，當人們減肥時，首先減掉的是內臟脂肪。而且，只要體重減輕5%就可以大大減少內臟脂肪。