「中國泡沫」的宇宙效應：污染殃及地球保護傘

圖片版權 NASA/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 2000年時南極上空的臭氧層洞

臭氧層是環繞地球的一個保護層，能大量吸收太陽紫外線輻射，減輕紫外線輻射對人體皮膚、視力、農作物以及海洋生物的損害。

30多年前，地球上的科學家們突然發現，這個保護層有了漏洞，而罪魁禍首是人類工業生產中排放的大量化學物質。於是，一場拯救地球、拯救人類的國際集體行動很快開始了。

在經過幾十年的努力後，臭氧層的受損程度有所緩解。然而最近，科學家不解地發現，對臭氧層造成嚴重破壞的被禁化學物質——三氯一氟甲烷（CFC-11）的排放，突然大幅度增加。

一時間，謠言四起，揣測紛紛。

有部分專家甚至懷疑，有人在利用三氯一氟甲烷秘密生產濃縮鈾，用來製造核武器。

幾經調查，設在英國的非政府組織——環境調查機構（EIA）發現，近期三氯一氟甲烷排放的大增，主要原因在中國的泡沫隔熱保溫材料廠。

這倒是讓這些專家們鬆了一口氣。然而，排除了核擴散的危險，違禁化學品三氯一氟甲烷究竟在中國有什麼用途呢？

Image caption 調查人員在中國看到的桶裝三氯一氟甲烷CFC-11

氯氟烴

1985年，科學家發現南極上空臭氧層中的臭氧濃度下降了三成，震驚世界。因為臭氧形成的保護層，對地球上的生命極為重要。

如果失去臭氧層的有效保護，人類將面臨皮膚病變、白內障以及免疫系統機能減退帶來的諸多健康問題。

對海洋生物來說，太陽紫外線輻射加強會導致作為海洋食物鏈基礎的浮游生物減少，影響魚類和貝類生物的產量。這對海洋生態環境造成破壞的同時，也會使人類食物面臨短缺。

正是因為臭氧層對人類生存至關重要，國際間罕見地在很短時間內達成共識保護臭氧層。

這就是1987年締結的《蒙特利爾議定書》，要求各國分階段減少破壞臭氧層的各類化學品的生產和使用。

圖片版權 Alamy Image caption 中國的一家工廠告訴環境調查機構EIA ，產品的99%都含有CFC-11。

中國泡沫

中國是《蒙特利爾議定書》的簽署國，中國環保部早在2007年曾發佈公告，明文禁止包括三氯一氟甲烷在內的全氯氟烴物質的生產和使用。

然而，環境調查機構（EIA）近期的調查發現，中國多個省份的多家工廠仍然為了生產泡沫隔熱保溫材料而大量排放這一違禁物質。

環境調查機構聯繫了中國十個省份的泡沫隔熱保溫材料廠。

在與這些工廠的18個高管談話後，該機構得出結論，這些工廠利用三氯一氟甲烷（CFC-11）生產聚氨酯保溫隔熱材料。

有三氯一氟甲烷供銷商甚至估計，在中國市場銷售的聚氨酯保溫隔熱材料七成都使用了這一違禁化學品作為發泡劑。

原因很簡單：與其他合法替代材料相比，三氯一氟甲烷質量更好，價錢更低。

圖片版權 Alamy Image caption 研究人員在北極搜集臭氧層樣本

這些保溫隔熱材料可以用於冰箱生產，汽車生產，也能用於建築隔熱保溫。

明知故犯

環境調查機構的阿維普薩·馬哈帕特拉（Avipsa Mahapatra）向英國廣播公司BBC表示：「這些公司承認使用了違禁物質三氯一氟甲烷，而且這麼公開向我們確認，真的讓我們目瞪口呆。」

「他們對此理所當然見多不怪的態度，他們公開告訴我們這種東西在市場上無處不在的那種無所謂，都是讓我們非常震撼的發現。」

馬哈帕特拉說，「很關鍵的一點是，中國政府不能把這些看成孤立事件。我希望他們能打擊這樣的生產，但尤其重要的是，他們應該對有關行業展開全面的調查。」

「應該有廠家被封，有人被繩之以法，這樣人們才會知道，生產三氯一氟甲烷（CFC-11）會受到嚴懲。」

臭氧層洞

《蒙特利爾議定書》締結31年來，得到全世界197個國家的參與。

2014年，研究人員首次發表報告稱，臭氧層厚度有所增加，並預計將需要十年時間臭氧層洞才會開始變小。

不過，到2015年9月，科學家又發現，臭氧層洞的面積比2000年時縮小了大約400萬平方公里。

如今，環保人員發現，臭氧層洞的康復，又出現一個意外的「殺手」。