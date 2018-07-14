破碎的心：聽情感專家告訴你如何修復

圖片版權 BBC Three / David Weller Image caption 分手總是讓人傷心

你是否為愛傷過心，就像英國最近火爆的真人秀"戀愛島"中 喬吉婭·斯蒂爾（Georgia Steel）那樣，看著自己舊愛喬西·丹澤爾（Josh Denzel）手臂上挽著新女友，心中該是如何的痛苦？

我個人也曾經歷過心碎，那是一年前的事。沉浸愛河的我，正要跟相愛的男友搬到一起住，共建未來。突然，一切嘎然停止。巨大的打擊，讓我無所適從。

雖然以前也曾經歷過分手，我通常的應付方法不怪乎是出去喝酒買醉，暫時忘掉傷心事。但效果並不好，因為它只能讓你忘記一時。

因此，去年在32歲時，我決定試試新招，離開我所生活了27年的城市倫敦，搬到鄉下去。

因為這樣做，至少可以避免在街上或公共汽車上無意中撞見我的前男友。

我想，搬到一個新地方、從頭開始將有助於修復我受傷的心。

接下來的8個月，我全身心地投入自我"療心"階段。我天天長距離行走、在海里暢遊。我比以往任何時候都更努力工作，但是，我仍然擺脫不掉分手帶來的悲哀。

我意識到，對我這個在大城市住慣的人來說，躲到鄉下並沒有達到預期效果。我比從前感到更孤獨。

圖片版權 BBC Three / David Weller Image caption 搬到鄉下去去療傷

我開始思考：是否真有"好散"這一說？怎樣才能用積極的態度療傷？一年後的現在，我開始尋找答案。

什麼是心碎？

"心碎其實就是一種處於情感極度失落的狀態，" 行為心理學家和兩性關係教練海明斯（Jo Hemmings）解釋說。

"雖然我們大家感覺可能有所不同，但就是強烈的傷心感、悲痛、以及無法超越痛苦的強烈感受。這些都很正常。"

"從大腦術語來說，負責感受身體痛苦的區域會'點亮'，就像你真經歷疼痛一樣。它還會觸發脫癮症狀（withdrawal symptoms,又稱戒斷症狀），與吸毒者脫癮症狀相似。"

對我來說，這種感覺就像體內在燃燒一樣。要想給這種"情感脫癮"非常難，因為你可能忍不住要給前任打電話，請求和好。

海明斯說，"從情感方面說，痛苦分手可以讓你經歷5種情感階段：否認、憤怒、內心掙扎、抑鬱以及最後的接受。"

如何戰勝心碎

依我之見，怎樣調理心碎是一門藝術。但這並不意味著我們不能借鑒科學。

一些相關研究分析了到底發生了什麼，然後如何去應付？

最近一份在《實驗心理學雜誌》（Journal of Experimental Psychology）上發表的研究，分析了3種應對方法的有效性。它們包括：想想前任的缺點、承認和接受你對前伴侶的愛意情感、轉移法，即想想那些與你前任沒有任何關聯的好事。

雖然每一種辦法都不盡完美，但結合這三種方法似乎是一個良好開端。

跟我一起說："你前任早晨口中氣味難聞，他們自以為自己聲音動聽 - 令人作嘔"。

然後，你還可以告訴自己，當初你愛某個人（這是好事），但現在你覺得這個人令你討厭，這很正常。

最後，你可以對自己說："此時此刻，天氣不是很好嗎？"

情感專家霍姆斯（Dee Holmes）建議另外一個好主意，允許你自已有一段"沉迷"時間，比如，請一天假。

"跟朋友聊聊。用日記的方式記錄你的感受。不要急於做決定。你可能覺得無法忍受在沒有伴侶的房子中再住下去。但實際上，一旦你把房間裏的布局做出一些調整，也許就是刷上新油漆，你是可以留下來的。"

圖片版權 BBC Three / David Weller Image caption 你可能忍不住要給你的前任打電話，請求和好，所以要給情感脫癮。

海明斯建議在社交媒體上跟前任一刀兩斷，刪除任何可能引起你傷心的回憶：相片、短信。

雖然這樣做顯得有點殘忍，但它可以幫助修復你心靈創痛。

另外，不要試圖給舊愛發短信或打電話，特別在夜深人靜時。你可以打短信草稿，但別發，直接刪除。或是一個人把感情寫下來，但不要總是查看。

還有建議指出，你可以自我分析一下你前任身上有什麼讓你喜歡？然後問你自己"有沒有可能在未來伴侶身上找到類似素質呢？

我到底喜歡我前男友什麼？比如，善良。那這世界上有其他一樣善良的人嗎？當然有。

我用這種方式解析了與前男友的關係，對我非常有幫助。但當初剛分手，別人用"天涯何處無芳草"來安慰我時，只會更讓我相信他們不理解。

但隨著時間的推移，我開始接受我的前男友也並非完美。他身上一些吸引我的東西在別人身上也能找到。

總結一下就是：接受你的情感，允許自己難過。跟親友聊聊。如果必要的話，還可以找心理輔導。可以寫日記、避免社交媒體、刪除可能引起痛苦記憶的東西、分散精力、不要急於作決定、不要試圖與前任聯繫、可以想想他們的壞處，當然，之後也可以想想他們的好處，並思考一下是否在別人身上能找到這些特點。

最後，就只是時間的問題了。

多長時間可以癒合？

根據一份研究稱，分手後需要3個月（確切說是11個星期）才能讓一個人用積極態度來看待分手。

就我自身而言，用了6個月。6個月後我絶對沒問題了。

讓我驚奇的是，當然也是運氣好，我的新伴侶印證了我的信念。我從此再也沒有為前男友掉一滴眼淚。

因此，我個人的理論和竅門是：記住你是值得愛的。時間一到，愛會再次光顧你。