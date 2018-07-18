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攝取「歐米伽－3」（omega-3）魚油保健品是保護心臟簡單有效的方法？專家指出，能證明這一說法的證據說服力非常有限。

考科藍（Cochrane）合作組織的研究人員研究了10萬個參與試驗的人，發現魚油能防止心臟病的證據非常少。他們表示，通過攝入「歐米伽－3」而得到切實益處的機會只有千分之一。

不過，吃富含脂肪的魚仍然是值得提倡的健康飲食習慣之一。

專家的說法主要針對保健品，而不是通過直接吃魚獲得的「歐米伽－3」成分。專家仍然相信，後者對於心臟以及總體健康還是有好處的。

英國國民保健署（NHS）表示，人應該盡可能每周吃兩份魚，而其中一份應該是像三文魚、金槍魚或者鯖魚這類富含脂肪的魚，以獲取足夠的有益脂肪。

「歐米伽－3」

「歐米伽－3」屬於脂肪大家庭中的一員，這個大類別包括：

α-亞麻酸（alpha-linolenic acid，簡稱ALA）——人體本身不能產生，但能夠從植物油、堅果和種子當中獲得。

二十碳五烯酸（Eicosapentaenoic acid，簡稱EPA）和二十二碳六烯酸（Docosahexaenoic Acid，簡稱DHA）——人體可以通過ALA產生，但同樣可以在富含脂肪的魚、魚油和魚肝油當中找到。

一些品牌的牛奶、酸奶、麵包和塗抹配料當中也加入了額外的「歐米伽－3」（通常是ALA）。

不過，說到魚油保健品，考科藍報告的主筆、東安格利亞大學的李·霍珀博士（Dr Lee Hooper）表示：「我們可以對這份報告的結論有信心，儘管很多人相信，長鏈『歐米伽－3』保健品能保護心臟。這個發現與人們長期以來的信仰背道而馳。」

「這一大份系統性的核查包含了數以千計的人在很長一段時間裏的信息。報告提供了充分的證據，顯示攝入長鏈『歐米伽－3』（魚油、EPA或者DHA）保健品不會對心臟健康有益處，也不會降低中風或者任何原因導致死亡的風險。」

「最可信的報告一直都顯示，長鏈『歐米加－3』對於心臟健康的作用很小，甚或沒有作用。」

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一些魚類含有少量的化學物，如大量食用可能會帶來壞處。比如鯊魚、馬林魚和劍魚，可能含有少量的汞，懷孕或者計劃懷孕的女性以及所有16歲以下的兒童應該避免食用。其他人則應該每星期不食用多於一份這樣的魚類。

倫敦國王學院（King's College London）的營養學家、英國心臟會（Heart UK）的榮譽會長湯姆·桑德斯教授（Prof Tom Sanders）表示：「目前預防心臟病的飲食指南鼓勵多吃魚，而不是攝入保健品。」

買補充劑不如買蔬菜？

謝菲爾德大學的心臟學家蒂姆·奇科教授（Prof Tim Chico）表示：「曾有一段時間，NHS給心臟病突發的病人開這些保健品處方，但這種現場在好些年前就已經停止了。」

「這類保健品成本高昂，所以，對於那些想通過吃這個來降低心臟病風險的人，我的建議是用這些錢多買蔬菜。」

衛生與食物補充品信息服務中心（Health and Food Supplements Information Service）的卡莉·勒克斯頓博士（Dr Carrie Ruxton）表示，較早前關於「歐米伽－3」脂肪的研究曾發現，它確實有保護心臟的作用，不過要從飲食結果中發現那些細微的效果並不容易，特別是那些還在服藥的較年長人士。

她說：「對於那些不吃鯖魚、三文魚或者鯡魚的人來說，每日攝入魚油補充品，是達到建議效果的有效方法。歐米伽－3也是被人體用來保持眼睛、免疫功能以及大腦等方面的健康的，所以它並不是完全只是心臟的事。」