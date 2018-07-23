BBC事實核查：天氣越熱犯罪真的越多？

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英國最近連續幾個星期艷陽高照，氣溫上升，出現比較罕見的熱浪天氣。

在人人享受陽光的同時，英國警方卻忙得不亦樂乎。警方收到的犯罪報警創下紀錄。

英國西米德蘭（West Midlands）警方說："世界杯、夏日熱浪以及飲酒過度這些綜合因素是導致犯罪率上升的原因。"

來自倫敦警察廳的數據似乎也顯示，天熱與犯罪率之間有關聯。

Image caption 從圖中曲線可以看出，溫度越高暴力犯罪活動越多。來源：英國大都會警署

全球現象

這一現象並不局限於英國，在對全球各地不同時期的研究發現，犯罪率上升與天氣較熱有聯繫。

美國德雷塞爾大學（Drexel University）匯總10年的犯罪數據發現，犯罪率不但是溫暖季節比寒冷月份高，在冬季個出現幾天的"小陽春"時，犯罪率也會出現一個峰值。

英國比較了過去8年的數據，結果顯示，當氣溫上升到攝氏20度以上時，暴力犯罪率比氣溫在攝氏10度以下平均上升14%。

而涉及騷擾性犯罪和非法持有武器的犯罪率更是分別攀升16%。

根據英格蘭和威爾士1992年的犯罪研究和統計發現，無論在什麼季節，"有強有力證據顯示氣溫對暴力犯罪和各種財產犯罪有一定影響"。

與此同時，對美國克里弗蘭、明尼阿波利斯以及達拉斯幾個城市的暴力犯罪研究結果也顯示同樣趨勢。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現，溫度與犯罪之間確有關聯

墨西哥匯集的長達16年的各城市犯罪統計發現，氣溫每上升1攝氏度，犯罪案例也隨之上升1.3%。

但是，一些研究顯示，雖然犯罪率隨著氣溫上升而增長，但如果氣溫達到某一點，犯罪率則開始下降，也許是"太熱了"？

然而這一說法受到爭議。

兩大主因

但是為什麼犯罪率增加與氣溫上升有關係呢？專家們認為原因可能主要有兩點：

溫度對人們身體反應的影響

氣溫變化使犯罪分子有機可乘

熱有刺激性，會讓人不舒服，由此脾氣更加暴躁。

圖片版權 Getty Images Image caption 研究發現在天氣炎熱時更容易發生騷亂等犯罪。

加利福尼亞大學的一名研究人員觀察了天氣與人們心情狀況之間的關係。

該研究人員通過分析人們當天推文與當地天氣狀況之間的聯繫發現，幸福感隨著溫度升高而下降。

例如，當溫度從15-20度升高到27-32度時，幸福感出現下降。這個趨勢與幸福感從周日到周一齣現下降相類似。

有人會問，如果說「熱」帶來的不適是（犯罪率增高）的唯一解釋，那麼，為什麼在極度寒冷沒有同樣的效應呢？

科學家假設，熱浪會誘發人們特殊的生理反應，即人們會易怒、急躁。

還有研究表明，天熱與心率增加、認知能力下降、睾丸素激增、甚至會覺得時間過得更慢有關聯。

有機可乘

Image caption 參照這個圖表可以看到，盜竊罪隨著溫度上升出現下降，因為夏天日照時間長。冬天天黑得早，讓盜賊更容易得手。

更加比較可信的原因可能是，天氣變化會導致犯罪機會的改變，使得案犯更有機可乘。

雖然天氣變暖讓暴力犯罪上升，但其他一些犯罪卻出現下降趨勢。例如，當氣溫升到20度以上時，盜竊案下降20%。

這可能是因為冬天天黑得早。晚上一片漆黑，讓人覺得房屋裏空無一人，罪犯分子入室盜竊之心蠢蠢欲動。

相反，天氣好時更多人喜歡在室外公共空間活動，增加了人們之間的互動機會，從而也更可能引發爭端。

犯罪隨溫度上升增加不僅在夏天如此，即使在冬季，如果出現不合時宜的"暖冬"--儘管實際溫度仍然只是不冷而已，也會出現犯罪率上升的情況。