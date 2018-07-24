5G就要來了 你需要知道的都在這裏

圖片版權 Getty Images Image caption 高速手機可以讓機器人、傳感器和更多機器相互交流。

超高速「第五代5G」移動互聯網最快將於明年在一些國家推出，屆時我們的下載速度將比現在提升10-20倍。

但它對我們的生活會有什麼影響？我們需要換手機嗎？5G會解決遙遠地區居民的「無信號」問題嗎？

5G到底是什麼？

它是下一代（第五代）移動通信，可以提供更快的上傳和下載速度，覆蓋更廣，連接也更穩定。

這一切都是為了更好利用無線電頻譜，使更多設備可以同時訪問移動互聯網。

5G可以讓我們做什麼？

「無論我們用智能手機做什麼，我們都能做得更快更好，」移動數據分析公司OpenSignal的福格（Ian Fogg）表示。

「試想我們可以擁有增強現實的智能眼鏡、移動虛擬現實、更高清的視頻，物聯網（internet of things）讓城市更加智能。」

「但真正另人興奮的是那些我們無法預知的新業務。」

圖片版權 Getty Images Image caption 無人駕駛汽車將可以互相「對話」，並可以與交通管理系統溝通。

試想無人機群參與到搜索救援任務、火災評估及交通監控工作中，所有聯絡可以通過5G網絡進行。

也有許多人認為，5G將對無人駕駛汽車至關重要，有了這一技術，無人駕駛汽車之間可以更好地互相溝通，也會更有效地讀取實時地圖和交通數據。

通俗一點講，對移動玩家來說，按下控制器按鈕後與屏幕上顯示效果之間的延遲時間會更短。移動終端上的視頻播放會更快、更穩定。視頻聊天畫質會更清晰，更流暢。可穿戴健身裝備可以實時檢測你的健康數據，一旦有緊急狀況可以立刻通知你的醫生。

5G如何運作？

可能會有多種新技術被應用其中，但目前尚不是所有5G協議都有對應標凖。3.5GHz（千兆赫茲）－26GHz甚至更高的頻段擁有很大容量，但由於波長更短，覆蓋範圍也便更小，這樣便更容易被物體阻擋。

所以我們可能會看到更接近地面的小型手機信號塔群，其中信號塔的尺寸更小，這些塔群在數量更大的發射器和接收器之間傳輸所謂的「毫米波」，可以提高使用密度。不過這樣成本更高，電信公司尚未完全投入使用。

5G會跟4G很不一樣嗎？

是的，這是一種全新的無線電技術，但你一開始可能注意不到大幅提高的網速。為確保對客戶的服務一致性，5G最初可能會被運營商用來提高現有的4G（LTE ）網絡容量，你能享受的網速取決於你的運營商運行5G技術的頻段，以及你的運營商在新的信號塔和發射器上的投資金額。

5G能有多快？

圖片版權 Getty Images Image caption 5G可能會比4G快10到20倍。

目前最快的4G移動網絡提供的網速約為45Mbps（兆位/秒），而業界希望可以達到1Gbps（千兆每秒= 1,000Mbps）。芯片製造商高通認為，5G可以在實際（而不是實驗室）條件下實現快10到20倍的瀏覽和下載速度。想像一下一分鐘左右就可以下載一部高清電影吧。

這還是基於現有4G LTE網絡搭建的5G網絡。而獨立的5G網絡可以在非常高的頻率(如30GHz)下工作，可以輕鬆實現千兆以上的瀏覽速度。不過這一場景不太可能在幾年內出現。

我們為什麼需要5G？

世界正向移動化轉型，我們每年都在消耗更多數據，尤其是視頻、音樂流媒體的日益普及並增加。現在的頻段越來越擁擠，導致服務中斷，特別是當同一地區的許多人試圖同時訪問在線移動服務時，情況會更加嚴重。從手機到設備傳感器，從攝像機到智能路燈，5G在處理大量設備方面的表現更加優異。

5G何時到來？

大多數國家不太可能在2020年前推出5G業務，不過卡塔爾的Ooredoo稱已經推出商業服務，韓國則計劃明年開始，韓國三家最大的網絡運營商同意屆時同時開始服務。中國也在爭取於2019年推出5G業務。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國正在嘗試運用5G進行超高清無人機直播。

與此同時，世界各地的監管機構一直在忙著向電信公司拍賣頻譜，這些電信公司一直在與手機製造商試驗這一新業務。

我需要換手機嗎？

不好意思，恐怕是的。但在2009年10月4G問世時，兼容的智能手機在基礎設施全面覆蓋前便已上市，導致一些消費者感到沮喪，認為自己為享受不到的業務付出了更多金錢。

這一次福格表示，手機製造商不太可能犯同樣的錯誤，它們會在新網絡凖備就緒後再推出5G手機，而這一時間可能在2019年底前。這些新一代手機將能在4G和5G網絡之間無縫切換，從而提供更穩定的服務。

固線業務會走向尾聲嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 智能手機將需要用新的電腦芯片。

一句話，不會。電信公司在光纖和銅線固線寬帶上投入了太多資金，不可能迅速作廢。未來許多年，國內和辦公室寬帶服務將主要依靠固定電話，儘管他們還將同時提供所謂的固定無線接入服務。

無論無線連接多麼良好，許多人還是更喜歡有線連接的穩定性和確定性。

我們可以將5G移動設備視作一種補充服務，在我們外出時可以方便跟周圍世界的互動。它還將促進備受矚目的"物聯網"的發展。

農村地區可以用5G嗎？

圖片版權 Getty Images Image caption 農村地區的人們短期內可能不會用上5G。

在英國和許多國家，農村地區經常缺乏信號，且網速較低。但5G不一定會解決這個問題，因為它會在高頻頻段上運行，或者至少從這些頻段開始運行，這就導致它容量大但覆蓋距離更短。5G將主要面對人口稠密地區的城市提供服務。

較低頻段（通常為600-800Mhz）在較長距離上表現更好，因此網絡運營商將集中精力在部署5G的同時提高其4G LTE的覆蓋範圍。

但商業上的現實是，對於非常偏遠地區的一些人來說，如果沒有政府補貼，網絡運營商可能不會覺得去這些地方發展業務是值得的。