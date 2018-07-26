圖片版權 Getty Images Image caption 烈日炎炎，要防止被曬傷

目前正是北半球夏季，按照中國的節氣已經進入三伏天，正值烈日炎炎、驕陽似火的季節。

就連平日渴望陽光的英國，最近連續數周艷陽高照，晴空萬里。

很多人開始進入度假模式，盡情享受戶外陽光。但是，專家警告，千萬不要忘了用防曬霜來保護皮膚，防止皮膚被強烈陽光灼傷。

根據一項調查顯示，人們在塗防曬霜自我保護方面的效果差強人意。

倫敦國王學院的科學家說，問題不是出在防曬霜本身，而是如何正確使用防曬霜。

從理論上講，使用防曬指數15（sun protection factor，SPF)的防曬霜足夠防止陽光對皮膚的傷害。

然而，為了保險起見，最好使用防曬指數為30或是50的防曬霜。

圖片版權 Getty Images Image caption 別忘了給兒童塗防曬霜

如何塗防曬霜

塗防曬霜聽上去很簡單，但實際上學問不小。因為，如果你按照傳統的塗法，皮膚只能得到40%的保護。

許多人在塗防曬霜時，只是抹薄薄的一層，根本不能起到有效作用。因為防曬霜要求每平方厘米要塗抹2毫克。

換句話說，一個成年人全身至少需要使用36克（相當於6茶匙）的防曬霜，才能起到應有的效果。

每隻手臂需要半茶匙以上。如果是塗臉或是脖子和耳朵也是同樣的液體量。

每條腿、胸部和腹部、後背則需要一茶匙以上。

同時，不要忘了脖子側面、太陽穴、耳朵等部位。

不但如此，還要在適當時候重覆塗抹。

根據英國皮膚科醫師協會（The British Association of Dermatologists） 的建議，防曬霜需要在外出前15到30分鐘時塗好，並讓其自然乾燥。

外出後如果需要，再對某些部位進行補塗。

在戶外，最好每隔2個小時再次塗抹，因為出汗或是某些動作都會影響防曬霜的保護作用。同時，游泳後也要立即再塗抹。

圖片版權 Getty Images Image caption 如果曬傷要採取有效措施

如果被曬傷應該怎麼辦？

以下是英國國民衛生服務(簡稱NHS)體系的一些建議：

立即避開陽光，躲到陰涼處或室內。

洗個冷水澡，或用濕手巾冷卻被曬傷部位皮膚。

使用含有蘆薈的護膚液為曬傷皮膚保濕

多喝水，防止脫水

吃止疼藥緩解疼痛

遮蓋曬傷處直到痊癒

如果出現起泡、發冷、發燒或眩暈應尋求醫療幫助

一般來說，膚色淺的人，例如白種人，最怕曬。此外，值得注意的是塗了防曬霜不等於就有了保護傘，可以長時間呆在室外，還要採取其他保護措施，例如穿長衫或是躲到陰涼處。

夏天還遠沒有結束，英格蘭公眾衛生局（Public Health England）建議人們盡量不要在上午11點到下午3點期間暴露在日光下。

如果外出，盡量使用防曬霜、戴帽子或是選擇陰涼處。

還有，出行時別忘了隨身帶一瓶水。